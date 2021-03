Non solo eolico offshore, a Singapore anche il fotovoltaico occupa il mare

Il Singapore è una città-stato che di fatto si sviluppa su di un'isola di ridotte dimensioni e, per via di questa sua caratteristica, deve fare i conti per sfruttare al meglio tutte le risorse a propria disposizione.

Ad esempio, occupare terreni per realizzare campi fotovoltaici per soddisfare l'esigenza di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, non sarebbe un utilizzo intelligente della superficie a disposizione, e per questo motivo molti investitori hanno deciso di creare i propri impianti su laghi e mari, questi ultimi decisamente abbondanti trattandosi di un'isola con parecchie insenature.





Sunseap, fornitore di energia solare con sede appunto Singapore, ha fatto sapere di aver completato la costruzione di un campo fotovoltaico galleggiante offshore da ben 5 MWp realizzato nello stretto di Johor, tra Singapore e la Malesia, a largo dellacosta di Woodlands nord di Singapore e, per il momento, rappresenta uno dei parchi solari galleggianti più grandi del mondo.





"Il parco solare galleggiante di Woodlands ha impiegato quasi un anno per essere installato, causa anche la pandemia di COVID-19. Ha coinvolto un totale di 13.312 pannelli, 40 inverter e più di 30.000 galleggianti. Si prevede che l'installazione produrrà circa 6.022.500 kWh di energia all'anno, potenzialmente compensando una stima di 4.258 tonnellate di anidride carbonica" ha dichiarato l'azienda costruttrice Sunseap.

Ma per Singapore questo impianto sulla costa di Woodlands è solo il primo impianto per sfruttare la superficie del mare, già in lavorazione, per opera della National Water Agency del Public Utilities Board di Singapore, un parco solare galleggiante da 60 MW sul bacino idrico di Tengeh, sempre nel nord di Singapore.