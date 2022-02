Non è della missione Chang'e-5 T1 la parte del razzo che colpirà la Luna a marzo

Continua il "mistero" dell'oggetto di origine umana che colpirà la Luna all'inizio di marzo. Inizialmente si era pensato potesse essere lo stadio superiore di un Falcon 9 di SpaceX che aveva lanciato la missione DSCOVR. Successivamente nuove analisi hanno "puntato il dito" in direzione della missione Chang'e-5 T1 grazie alla quale la Cina ha poi realizzato Chang'e-5 che ha riportato circa 1,7 kg di regolite lunare dal nostro satellite.

Sembra però che anche questa possibilità sia stata accantonata di recente grazie alle dichiarazioni del ministro degli esteri cinese. Ricordiamo che la problematica principale non è tanto sull'"inquinamento" che genererebbe la ricaduta di parti di razzo sulla Luna. Questo caso mette però in evidenza la scarsa capacità di tracciare correttamente oggetti orbitanti nelle vicinanze della Terra. Inoltre nei prossimi decenni ci sarà una forte presenza umana sul satellite naturale e in quel caso potrebbe rappresentare un problema di sicurezza per gli astronauti. Infine, in termini storici, questo sarà il primo oggetto di origine umana che colpirà il satellite non volontariamente.

La Luna e il razzo cinese che la colpirà a marzo 2022

Prima di tutto il Falcon 9 della missione DSCOVR è stato "scagionato" da una serie di indizi. Oltre alla revisione dei dati della quale avevamo scritto qualche giorno fa, anche un team di studenti dell'Università dell'Arizona ha aggiunto un ulteriore tassello. L'analisi dello spettro della vernice dello stadio che colpirà la Luna non è compatibile con quella impiegata da SpaceX. Invece sarebbe associabile a quella utilizzata dai vettori cinesi.

A questa analisi si aggiunge quella dell'astronomo Jonathan McDowell che ha dichiarato come i dati farebbero pensare che il secondo stadio del Falcon 9 si troverebbe a circa 0,99 AU dal Sole (in orbita intorno a esso) e a 260 milioni di km dalla Terra. L'insieme di queste prove farebbe quindi capire come non sarà un secondo stadio del Falcon 9 a colpire la Luna.

Come abbiamo scritto sopra, negli scorsi giorni sono arrivate anche le dichiarazioni del ministro degli esteri cinese (Wang Wenbin). Nella nota stampa riassuntiva presente sul sito ufficiale Wenbin ha dichiarato che il monitoraggio cinese ha escluso si tratti dello stadio della missione Chang'e-5 T1. Quel componente sarebbe rientrato nell'atmosfera terrestre bruciando completamente. Il ministro ha anche aggiunto "gli sforzi aerospaziali della Cina sono sempre in linea con il diritto internazionale. Ci impegniamo a salvaguardare seriamente la sostenibilità a lungo termine delle attività nello Spazio esterno e siamo pronti ad avere ampi scambi e cooperazione con tutte le parti".

Anche se non si volesse credere alla "versione cinese", lo squadrone per il controllo spaziale statunitense ha confermato che l'oggetto catalogato come 2014-065B (ossia lo stadio della missione cinese) sarebbe effettivamente rientrato nell'atmosfera circa un anno dopo il lancio. Ci sono quindi dati da più parti che smentirebbero questa possibilità.

Quale parte di razzo e di quale missione colpirà la Luna quindi? Attualmente non c'è una risposta certa. Se l'analisi degli studenti dell'Università dell'Arizona non verrà confutata da altri dati questo significa che sarà effettivamente una parte di razzo cinese. Purtroppo il monitoraggio di queste parti (e in realtà anche di asteroidi) è molto complesso e maggiore è la distanza e più diventa complicato. Una risposta potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma potrebbe anche non esserci certezza per diverso tempo.

