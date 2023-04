Nokia porterà la connessione 4G sulla Luna con un razzo SpaceX entro fine anno

Come dichiarato già durante l'ultimo MWC di Barcellona. Nokia svilupperà tecnologie rivoluzionarie implementando il sistema di comunicazioni LTE/4G sulla superficie lunare, contribuendo a spianare la strada a una presenza umana sostenibile sulla Luna.

Nel dettaglio, Il contratto assegnato a Nokia fa parte del programma Tipping Point della NASA, che promuove lo sviluppo di capacità spaziali commerciali e avvantaggia le missioni future. La NASA prevede di sfruttare queste innovazioni per il suo programma Artemis, che stabilirà operazioni sostenibili sulla Luna entro la fine del decennio in preparazione di una spedizione su Marte.

4G sulla Luna: qual è il vero l'obiettivo di Nokia?

Nokia si sta preparando a lanciare una rete mobile 4G sulla Luna entro la fine dell’anno, e prevede di la rete su un razzo SpaceX nei prossimi mesi. La rete sarà alimentata da una stazione base dotata di antenna immagazzinata in un lander lunare Nova-C progettato dalla società spaziale statunitense Intuitive Machines, nonché da un rover a energia solare di accompagnamento. Nokia afferma che l'attrezzatura che sta utilizzando per il progetto è stata appositamente modificata per gestire gli stress ambientali dello spazio.

L’obiettivo è dimostrare che le reti terrestri possono soddisfare le esigenze di comunicazione per le future missioni spaziali. La rete lunare di Nokia è costituita da una stazione base LTE con funzionalità Evolved Packet Core (EPC) integrate, apparecchiature utente LTE, antenne RF e software di controllo operazioni e manutenzione (O&M) ad alta affidabilità. La stazione base LTE con funzionalità EPC integrate sarà montata sul modulo di atterraggio, mentre l'apparecchiatura utente LTE sarà montata su un rover o altri carichi utili distribuiti al di fuori del lander.

Il rover avrà due obiettivi: il primo per testare la comunicazione di prossimità molto ravvicinata fino a un paio di centinaia di metri, e il secondo per testare la comunicazione a lungo raggio con un raggio di due o tre chilometri dal lander. La parte finale del sistema è un software operativo e di manutenzione personalizzato in modo che l'intero sistema possa essere monitorato e configurato dal controllo della missione sulla Terra.

Non è ancora stata fissata una data specifica per il lancio, ma strada per la presenza della rete LTE nello spazio sembra essere vicina.