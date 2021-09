Nodi Bitcoin: la Germania ha sorpassato incredibilmente gli Stati Uniti

Come dimostrato da Bitnodes, sito che mostra il numero di nodi Bitcoin in diretta, nella giornata di ieri la Germania ha superato lo Stato crypto per eccellenza, ovvero gli Stati Uniti.

Cos'è un nodo Bitcoin? Nel dettaglio, un nodo Bitcoin non è altro che un computer collegato ad altri che segue il protocollo e condivide le informazioni che copia e sincronizza l'intera blockchain Bitcoin. Si tratta di un procedimento piuttosto lungo ma di fondamentale importanza, in quanto il nodo è lo strumento che serve per conservare la blockchain .

La notizia è sorprendente se paragoniamo le due popolazioni in termini di abitanti. Ci sono poco meno di 11 mila nodi Bitcoin nel mondo, di cui nella giornata di ieri la Germania ne ha contati 1833 mentre gli Stati Uniti 1821, decretando lo storico sorpasso.

In verità, la Germania è sempre stata uno Stato avanzato nel il settore crypto, nel 2019 era già la seconda realtà per nodi Bitcoin con 1900 registrati dietro solo agli Stati Uniti che ne contava ben 2400. Ma quali sono le motivazioni del sorpasso?

Innanzitutto notiamo un calo dei nodi negli Stati Uniti mentre la Germania ha praticamente mantenuto il suo numero costante. In secondo luogo, gli USA stanno affrontando le nuove normative sulle criptovalute non proprio favorevoli al settore, motivo che avrebbe contribuito ad una diminuzione del numero di nodi BTC statunitensi.

Bitcoin: Berlino come nuova capitale mondiale?

Altro importante fattore riguarda il ban della Cina. Secondo alcuni esperti, la Germania, in particolare la sua capitale Berlino, sarebbe diventata il centro d'approdo di diversi miner cinesi (e non) costretti a fuggire dal blocco del governo.

Infine, ad oggi la gerarchia si è ristabilita, con gli Stati Uniti tornati al primo posto con 1866 nodi Bitcoin e la Germania al secondo con 1804. La Germania rimane comunque una realtà di prima fascia nel mondo delle criptovalute, soprattutto con Berlino diventata ormai un fulcro di grande importanza per Bitcon.

Seguici sul nostro canale Instagram, tante novità in arrivo!