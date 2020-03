No, l'asteroide 52768 (1998 OR2) non cadrà sulla Terra!

In queste ore sta circolando una notizia che riguarda l'asteroide 52768 (1998 OR2). Alcuni siti di informazione hanno diffuso la notizia che questo corpo celeste potrebbe cadere sul nostro Pianeta causando catastrofi e facendo temere per il futuro del genere umano.

L'asteroide 52768 (1998 OR2) non minaccia la Terra

In realtà l'asteroide conosciuto come 52768 (1998 OR2) non causerà alcuna problematica alla Terra considerando che si avvicinerà a una distanza minima di 6,29 milioni di chilometri (la Luna è a circa 384 mila chilometri). Il giorno in cui sarà più vicino al nostro Pianeta sarà il 29 Aprile 2020 mentre un altro passaggio ravvicinato sarà a Settembre del 2057.

Le dimensioni dell'asteroide sono comprese tra gli 1,8 km e i 4,1 km e sicuramente se dovesse cadere sulla Terra rappresenterebbe un grandissimo problema globale. Ed è anche per questo motivo che questi oggetti vengono monitorati con attenzione dagli enti governativi e dagli appassionati di tutto il Mondo.

Pur intersecando l'orbita terrestre, le tempistiche e la distanza non rappresentano un problema per il genere umano, tanto che non è compreso nella lista degli oggetti pericolosi e a rischio d'impatto.

Un problema con gli asteroidi esiste

Anche se l'asteroide 52768 (1998 OR2) non rappresenta un pericolo per la Terra, questo non significa che il problema non esista. La Terra è già stata colpita da asteroidi in passato e questo potrebbe accadere di nuovo.

Per questo agenzie spaziali come NASA ed ESA hanno pensato a come poter proteggere il nostro Pianeta (e ovviamente l'umanità). Per esempio la missione Double Asteroid Redirection Test, conosciuta come DART, è una delle più note e uno dei tentativi per deviare l'orbita di un corpo celeste.

Si tratta ancora di un sistema sperimentale e non abbiamo ancora i risultati considerando che sarà lanciata (salvo imprevisti) nel 2021. I primi risultati invece dovrebbero arrivare nel 2022 ma questo sarà solo l'inizio. Attualmente, soluzioni alla Armageddon con Bruce Willis non sono realistiche.