Niente acqua, meno energia, più token: il sistema di raffreddamento ispirato ai reattori nucleari che l'industria AI stava aspettando

Ferveret, startup fondata da due ricercatori del MIT con background nella fisica dei reattori nucleari, ha sviluppato un sistema di raffreddamento a immersione per server che non consuma acqua e riduce sensibilmente i consumi elettrici. La tecnologia - già in fase di test con operatori come Switch - promette un aumento del 35% nell'efficienza computazionale.

L'espansione dell'intelligenza artificiale porta pesa sempre più sui consumi energetici globali. Secondo le proiezioni, entro la fine del decennio i datacenter potrebbero assorbire tra il 9 e il 17 percento dell'intera produzione elettrica degli Stati Uniti. Di questa quota, circa un terzo sarebbe legato esclusivamente al raffreddamento dei chip.

È in questo segmento che si inserisce Ferveret, una startup che intende applicare principi mutuati dall'ingegneria nucleare per rendere il raffreddamento dei server significativamente più efficiente, eliminando al contempo il consumo idrico.

L'azienda è stata fondata da Reza Azizian e Matteo Bucci. Azizian ha condotto ricerca post-dottorale al MIT nell'ambito dell'ingegneria nucleare, per poi transitare nell'industria tecnologica: ha lavorato allo sviluppo del visore HoloLens di Microsoft e successivamente in NVIDIA. Bucci, dal canto suo, è rimasto in ambito accademico diventando Associate Professor presso il Dipartimento di Ingegneria Nucleare del MIT.

Nel 2017, Azizian visitò per la prima volta un datacenter e rimase colpito dall'inefficienza del sistema di raffreddamento ad aria. "Una tecnologia vecchia di cinquant'anni che nessuno si preoccupava di aggiornare, perché non penalizzava le prestazioni", ha commentato sulle pagine di MIT Technology Review. Da quell'osservazione è scattata la scintilla che ha portato a fondare Ferveret nel 2021.

Il sistema sviluppato dalla startup, denominato Adaptive Phase Cooling (APC), rientra nella categoria dell'immersion cooling o raffreddamento a immersione: i server vengono immersi in un liquido dielettrico che assorbe il calore in modo molto più efficace rispetto all'aria. Il principio fisico alla base - noto come ebollizione sottoraffreddata (subcooled boiling) - era già consolidato in ambito nucleare, dove la gestione del calore estratto dal nocciolo del reattore è un parametro ingegneristico fondamentale.

La differenza rispetto ad altre soluzioni di raffreddamento a immersione risiede nella morfologia delle bolle generate alla superficie del chip. Il liquido impiegato da Ferveret, privo di sostanze PFAS (i cosiddetti "forever chemicals" presenti in molti fluidi dielettrici tradizionali), produce bolle di dimensioni significativamente inferiori rispetto ai sistemi concorrenti. Queste bolle si staccano con maggiore frequenza dalla superficie e si ricondensano rapidamente nel liquido circostante, accelerando il trasferimento di calore.

Il risultato è un sistema che ottiene prestazioni di raffreddamento superiori senza portare il liquido a una vera ebollizione sostenuta, condizione che nella maggior parte degli impianti esistenti introduce complessità nella gestione di pressione, temperatura e inventario del fluido.

Dal punto di vista dell'integrazione infrastrutturale, Ferveret ha scelto un approccio modulare: ogni unità è di dimensioni ridotte, ospita un singolo server e si monta in rack standard. Si tratta di una differenza rilevante rispetto ai grandi serbatoi di immersione tipici dei sistemi tradizionali, che richiedono interventi edilizi significativi e rendono complicata la manutenzione. Il sistema è completato da un layer software che monitora in tempo reale sensori di temperatura e pressione interni a ciascuna unità, ottimizzando dinamicamente l'allocazione di potenza ai server.

In collaborazione con il Dipartimento di Informatica della UCLA (Samueli Computer Science Department), Ferveret ha condotto uno studio comparativo che ha evidenziato un miglioramento del 15 percento nell'efficienza computazionale rispetto alle soluzioni di raffreddamento a liquido allo stato dell'arte. Combinando questo dato con l'ottimizzazione dinamica del software proprietario, l'azienda afferma pensa di ottenere il 35 percento di token in più - l'unità di misura del throughput nei modelli linguistici - a parità di energia consumata.

Sul fronte commerciale, Ferveret sta già conducendo test con CleanSpark (operatore e sviluppatore di data center), FuriosaAI (produttore di acceleratori AI) e Switch, uno dei maggiori operatori di data center negli Stati Uniti. L'azienda fa inoltre parte del programma NVIDIA Inception dedicato alle startup tecnologiche, ed è in trattativa con i principali hyperscaler del cloud.

Uno degli aspetti più rilevanti della proposta di Ferveret riguarda l'assenza totale di consumo idrico. I moderni datacenter sono tra i principali utilizzatori industriali di acqua, necessaria nei sistemi di raffreddamento evaporativo. Questa dipendenza limita geograficamente la localizzazione degli impianti, escludendo de facto le regioni aride o a stress idrico nonostante queste possano offrire condizioni ottimali per lo sfruttamento di energia solare o eolica.

"Il sole splende in luoghi dove l'acqua scarseggia", ha osservato Bucci. "Essere completamente water-free significa poter costruire datacenter dove ci sono fonti rinnovabili, ma non le risorse idriche necessarie ai sistemi di raffreddamento tradizionali. Pensiamo all'Africa, al Medio Oriente, ma anche a molte aree degli Stati Uniti".