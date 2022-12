Neuralink, il chip di Elon Musk nel cervello di un essere umano entro 6 mesi

Entro sei mesi Neuralink impianterà uno dei suoi dispositivi nel cervello di un essere umano. Durante l'evento "Show and Tell", Elon Musk ha condiviso gli aggiornamenti sullo sviluppo dell'interfaccia neurale che, inserita al cervello di persone con handicap invalidanti, mira a facilitarne la comunicazione con il mondo esterno collegandole, wireless, ai computer. Un'interfaccia cervello-computer, o in breve BCI.

Neuralink, infatti, promette di rivoluzionare il modo in cui si potranno affrontare patologie neurologiche che oggi trovano difficile soluzione o sono gestite solo mediante trattamenti farmacologici, ma anche di risolvere e gestire dipendenze o disturbi comportamentali. C'è chi vede in Neuralink e soluzioni simili anche il possibile mezzo per il potenziamento delle capacità umane.

Durante la presentazione, Musk ha spiegato che la società ha sottoposto la maggior parte della documentazione necessaria a un trail clinico umano alla FDA (Food and Drug Administration), l'ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. In precedenza Musk aveva fissato l'avvio del trial clinico umano per il 2020, poi nel 2022 e ora si passa al 2023. La rivale Synchron ha ottenuto il via libera alla sperimentazione umana lo scorso anno.

Finora abbiamo visto test su maiali e scimmie (una ha persino giocato a Pong con il pensiero), e anche quest'anno non è mancata una dimostrazione su un primate. Uno di loro è stato aiutato a digitare la frase "welcome to show and tell" usando il suo impianto, concentrandosi su parole e lettere evidenziate. Un altro video ha mostrato come le scimmie siano state addestrate a ricaricare i dispositivi sedendosi sotto un caricabatterie wireless. I ricercatori di Neuralink hanno anche mostrato un maiale su un tapis roulant, utile secondo loro per studiare come affrontare i problemi di mobilità nelle persone.

I dispositivi Neuralink sono piccoli, con più "fili" flessibili inseriti nel cervello per leggerne e stimolarne l'attività. "È come sostituire un pezzo del tuo cranio con uno smartwatch, in mancanza di un'analogia migliore", ha detto Musk. In circa 15 minuti, 64 di questi "fili" possono essere impiantati nel cervello usando un sistema robotico.

L'evento si è principalmente concentrato sull'aspetto tecnico del dispositivo, mostrando come è stato costruito il sistema, le sfide affrontate, in che modo la tecnologia è migliorata finora e gli sviluppi in programma.

Tra le applicazioni su cui si stanno concentrando i ricercatori c'è il ripristino della vista e permettere alle persone con paralisi di utilizzare i loro dispositivi digitali con la mente. Si lavora anche a ripristinare il movimento in persone con lesioni spinali. "Probabilmente riusciremo a far funzionare la vista anche in chi è cieco dalla nascita", ha sostenuto Musk. Non sono chiaramente state date dimostrazioni in tal senso, anche se un video ha evidenziato come l'impianto di Neuralink sia stato usato per stimolare una sensazione visiva, un lampo di luce, nel cervello di una scimmia.

Dal punto di vista tecnologico, l'azienda ritiene che il dispositivo possa essere aggiornato facilmente. "Sono abbastanza sicuro che non vorresti un iPhone 1 nella tua testa se fosse disponibile un iPhone 14", ha detto Musk.