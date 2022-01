Neuralink, ex dipendenti accusano: ''Si lavora nella paura con obiettivi troppo ambiziosi"

Nonostante le ambizioni e l'ostentato ottimismo che Elon Musk manifesta su Neuralink, delineando la sperimentazione umana come un traguardo raggiungibile entro la fine dell'anno, la realtà dei fatti potrebbe essere parecchio diversa.

Stanno circolando infatti le dichiarazioni di vari ex-dipendenti di Neuralink che sottolineano lo stato di disfunzionalità dell'azienda, sollevando quindi dubbi sull'ambiziosa tabella di marcia tratteggiata dall'istrionico imprenditore di origini sudafricane.

In un'intervista a Fortune, sei ex-dipendenti della società hanno infatti dichiarato che all'interno dell'azienda si vive una forte pressione per il raggiungimento di obiettivi straordinariamente elevati, tanto da causare un elevato turnover. "Vi era una generale insoddisfazione dall'alto per il ritmo del progresso, anche se ci muovevamo ad una velocità senza precedenti. In ogni caso Elon non era soddisfatto".

I dipendenti hanno poi raccontato come Musk abbia promosso una cultura del lavoro tossica e particolarmente pesante, ponendo con insistenza scadenze non realisticamente rispettabili e per obiettivi eccessivamente ambiziosi. In generale, raccontano gli ex-dipendenti, si viveva una generale preoccupazione di innervosire Musk se le sue aspettative non fossero state soddisfatte.

"In quell'impero sono tutti governati dalla paura" ha raccontato uno dei dipendenti. E proprio per questo motivo l'azienda ha vissuto un enorme avvicendamento di figure, anche nel gruppo dirigente che ha fondato Neuralink.

Max Hodak, cofondatore della società, aveva annunciato improvvisamente nel 2021 di aver lasciato l'azienda senza però condividere alcuna chiara motivazione. Già allora però vi erano indiscrezioni su possibili disaccordi tra Hodak e Musk e che quest'ultimo abbia preparato l'estromissione di Hodak dalla compagine dirigenziale.