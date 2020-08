Neuralink dimostrato per la prima volta: siamo vicini all'interfaccia uomo-macchina

Nel corso della nottata Elon Musk ha presentato lo stato di avanzamento dei lavori attorno a Neuralink, l'interfaccia neurale che promette di rivoluzionare il modo in cui si potranno affrontare patologie neurologiche che oggi trovano difficile soluzione o sono gestite solo mediante trattamenti farmacologici, ma anche di risolvere e gestire dipendenze o disturbi comportamentali.

Gli aggiornamenti arrivano ad un anno dall'annuncio ufficiale e Musk vuole fin da subito essere chiaro sullo scopo delle nuove comunicazioni: "Lo scopo di questa presentazione è arruolare nuovi talenti". Anche più avanti nel corso della conferenza Musk afferma: "Abbiamo bisogno di ingegneri, programmatori, tecnici, medici. Non preoccupatevi se non conoscete il cervello umano, imparerete".

Neuralink: per Elon Musk è come avere un FitBit al cervello

V2 è il nome della nuova versione dell'interfaccia neurale sviluppata dalla società che consta ora di un dispositivo di dimensioni abbastanza contenute, pari quasi quanto una grossa moneta e che all'interno raccoglie sensoristica e chip di comunicazione con l'esterno: vi troviamo accelerometri, giroscopi, sensori di temperatura e pressione e capacità di comunicazione wireless. Musk scherza: "E' come avere un Fitbit al cervello". Il dispositivo ha una batteria con un'autonomia operativa di una giornata e può essere ricaricato per accoppiamento induttivo, come avviene con la ricarica wireless di smartphone o indossabili.

Il dispositivo è poi dotato di sottilissimi fili conduttivi dello spessore compreso tra 4 e 6 nanometri e provvisti di microscopici elettrodi (il singolo dispositivo ne supporta fino a 1024) che potranno essere inseriti direttamente nel tessuto cerebrale, così che possano recepire i e leggere i segnali trasmessi dai neuroni. Segnali che vengono amplificati e quindi digitalizzati da dei convertitori analogico-digitali presenti all'interno di V2 per poter caratterizzare direttamente la forma degli impulsi dei neuroni. Secondo i dati condivisi, il chip è capace di impiegare 900 nanosecondi per elaborare i dati neurali in arrivo. Il dispositivo potrà infine collegarsi tramite Bluetooh ad uno smartphone o ad un computer.

L'interfaccia neurale può essere innestata direttamente sotto il cuoio capelluto, rimuovendo un lembo di pelle e asportando una piccola parte del tessuto osseo del cranio ed inserendo i piccoli elettrodi direttamente nel tessuto cerebrale. L'operazione viene condotta da una macchina molto particolare, che può compiere la procedura con grande precisione: Musk spiega che in questo modo è possibile inserire gli elettrodi schivando i vasi sanguigni e quindi evitare che si verifichino episodi di sanguinamento.

Le operazioni sarebbero anche relativamente veloci: il tutto potrebbe essere eseguito in circa un'ora, senza anestesia totale, e un paziente potrebbe entrare in clinica la mattina per poi lasciarla nel pomeriggio. Il dispositivo può anche essere rimosso senza lasciare alcun danno permanente.

Durante la presentazione è stata data una piccola dimostrazione dei progressi compiuti coinvolgendo alcuni simpatici maiali. Uno in particolare provvisto del chip Neuralink, capace di leggere gli impulsi dei neuroni ogniqualvolta il grugno entrava in contatto con qualcosa, mentre un altro vivace suino a dimostrazione del fatto che il dispositivo può essere innestato e rimosso senza danni. Non è stato però possibile per nessuno verificare quale dei porcellini possa aver effettivamente avuto indosso l'interfaccia neurale. Prendiamo per per buona la dimostrazione, pur cum grano salis. E' stato però mostrato un video dove Neuralink poteva prevedere con un elevato grado di precisione il posizionamento delle zampe di un maiale posto a passeggiare su un tapis roulant.

Neuralink, il prossimo passo è "scrivere" sui neuroni

Quindi per adesso siamo fermi alla capacità di leggere e interpretare gli impulsi neurali: il prossimo passo sarà quello di "scrivere" sui neuroni. Perché sia possibile farlo in sicurezza, però, bisogna prima riuscire a controllare una serie di aspetti, come la collocazione precisa di un campo elettrico nella zona del cervello che si intende stimolare, la possibilità di usare diverse correnti per diverse regioni della testa e, soprattutto, assicurarsi che non vi sia un danno permanente dovuto ad un utilizzo prolungato nel corso del tempo.

Il dispositivo ha ricevuto lo scorso mese di luglio la classificazione di "Breakthrough Device" da parte della Food and Drug Administration statunitense, il che vuol dire un processo di verifica, analisi ed eventuale approvazione accelerato. Musk ha dichiarato che Neuralink si sta preparando per la prima sperimentazione di innesto su un essere umano, ma non prima di aver condotto ulteriori test di sicurezza e dopo aver ricevuto le approvazioni necessarie. Lo scorso anno Neuralink aveva affermato di aver condotto 19 interventi chirurgici su animali, posizionando correttamente i cavi nell'87% circa dei casi.

L'obiettivo ultimo di Neuralink è quello di affrontare e risolvere danni neurologici patologici o fisiologici che chiunque può incontrare nel corso del tempo, spingendosi non solo a ripristinare o migliorare funzionalità sensoriali e cognitive ma anche trattando condizioni quali dipendenze, stati d'ansia, disturbi epilettici e via dicendo. Insomma, l'interfaccia uomo-macchina è (quasi) realtà: ora, però, andate a leggere "Il terminale uomo" di Michael Crichton.