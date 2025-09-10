Neuralink: 12 pazienti hanno usato l'impianto cerebrale per oltre 15.000 ore

Neuralink annuncia che 12 pazienti hanno utilizzato i suoi impianti cerebrali per oltre 15.000 ore. Dopo i primi casi negli Stati Uniti, i trial clinici si sono estesi a Canada, Regno Unito ed Emirati.

Neuralink, la società di Elon Musk dedicata allo sviluppo di interfacce cervello-computer (BCI), ha comunicato che 12 pazienti nel mondo hanno ricevuto i suoi impianti cerebrali, accumulando complessivamente oltre 15.000 ore di utilizzo in più di 2.000 giorni. Il dato aggiorna i numeri diffusi a giugno, quando si parlava di 7 soggetti coinvolti.

L'iniziativa fa parte di un percorso avviato nel 2023, quando Neuralink ha ottenuto dall'FDA il via libera per il primo studio clinico sull'uomo dopo un iniziale rifiuto legato a preoccupazioni tecniche, come la sicurezza della batteria e la possibile migrazione dei fili dell'impianto all'interno del cervello.

There are now 12 people around the world with Neuralink implants. Collectively, they’ve had their devices for 2,000 days and accumulated over 15,000 hours of use.



We look forward to continuing to explore the possibilities of neural interfaces with all of our participants! pic.twitter.com/OCuDN40abx — Neuralink (@neuralink) September 9, 2025

Il primo paziente umano ha ricevuto un chip Neuralink nel gennaio 2024: dopo la riabilitazione è riuscito a muovere un cursore sullo schermo semplicemente con il pensiero. Nei mesi successivi, un altro paziente, Alex, ha mostrato pubblicamente come l'impianto gli permetta di giocare persino Counter-Strike 2.

Nel corso del 2025 Neuralink ha esteso i propri studi al di fuori degli Stati Uniti: il primo intervento in Canada è stato seguito dall'avvio di trial anche nel Regno Unito e negli Emirati Arabi Uniti.

🇨🇦 We just completed two surgeries in Canadaour first procedures outside the United States!



This marks an important step towards bringing our technology to more people around the world. pic.twitter.com/66q8s68TxK — Neuralink (@neuralink) September 4, 2025

Non mancano tuttavia critiche e preoccupazioni. Le sperimentazioni sugli animali hanno sollevato dubbi etici e accuse di procedure accelerate, mentre diversi studiosi avvertono dei rischi a lungo termine delle BCI in termini di privacy, sicurezza e possibile abuso della tecnologia. I sostenitori, al contrario, sottolineano il potenziale di un'innovazione in grado di restituire autonomia a persone con gravi forme di paralisi.