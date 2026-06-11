NEURA Robotics raccoglie un sacco di soldi per i robot umanoidi che possono essere pagati

NEURA Robotics ha annunciato un round Serie C fino a 1,4 miliardi di dollari guidato da Tether e sostenuto da NVIDIA, Amazon, Qualcomm e Bosch. L'operazione rafforza lo sviluppo di robot umanoidi e sistemi di AI fisica, introducendo anche tecnologie per elaborazione edge e pagamenti autonomi integrati.

NEURA Robotics ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento Serie C del valore massimo di 1,4 miliardi di dollari, una delle più consistenti operazioni private mai registrate nel settore della robotica umanoide e della cosiddetta "physical AI". A guidare l'investimento è Tether, società nota per la stablecoin USDT, affiancata da un gruppo di investitori che comprende NVIDIA, Amazon, Qualcomm Technologies, Bosch, Schaeffler, imec.xpand, European Investment Bank, Lingotto Horizon e InterAlpen Partners.

Fondata nel 2019 e con sede a Metzingen, in Germania, NEURA Robotics sviluppa una gamma di soluzioni che spazia dai robot umanoidi ai bracci robotici di precisione, passando per robot mobili autonomi e sistemi di servizio progettati per operare in ambienti condivisi con gli esseri umani. L'azienda punta a combinare capacità cognitive avanzate e autonomia operativa, un segmento che sta attirando crescente interesse da parte dell'industria tecnologica e manifatturiera.

Secondo fonti vicine all'operazione, il round potrebbe portare la valutazione della società attorno ai 7 miliardi di dollari, anche se l'azienda non ha commentato ufficialmente tale cifra. Il completamento dell'intero finanziamento sarebbe inoltre subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali e operativi.

L'investimento arriva in una fase di forte espansione del comparto. I dati di Dealroom indicano che le aziende attive nella robotica hanno raccolto complessivamente 55,8 miliardi di dollari nel corso del 2026, un valore record e quasi doppio rispetto al precedente massimo annuale. Sebbene la maggior parte dei capitali continui a concentrarsi negli Stati Uniti e in Cina, stanno emergendo anche realtà europee capaci di attirare investimenti significativi.

Oltre all'apporto finanziario, l'accordo prevede una collaborazione tecnologica tra Tether e NEURA Robotics. La società guidata da Paolo Ardoino integrerà infatti alcune delle proprie tecnologie all'interno dell'ecosistema software Neuraverse sviluppato dall'azienda tedesca.

Tra queste figura il Wallet Development Kit (WDK), una piattaforma open source che consentirà ai robot di disporre di funzionalità di portafoglio digitale in gestione autonoma. In prospettiva, tali sistemi potrebbero permettere alle macchine di ricevere compensi per attività completate ed eseguire transazioni automatiche all'interno di parametri operativi prestabiliti, integrando il regolamento economico direttamente nei flussi di lavoro.

Parallelamente verrà adottato anche QVAC, il runtime di edge AI sviluppato da Tether. La soluzione è progettata per eseguire modelli di intelligenza artificiale localmente sul dispositivo, limitando la dipendenza da infrastrutture cloud remote. Questo approccio consente di ridurre la latenza, migliorare l'affidabilità operativa e mantenere la continuità dei processi anche in contesti industriali dove disponibilità e tempi di risposta rappresentano requisiti fondamentali.

Secondo David Reger, fondatore e CEO di NEURA Robotics, la prossima evoluzione dell'intelligenza artificiale non sarà confinata agli schermi ma si manifesterà attraverso sistemi capaci di muoversi, interagire e collaborare con le persone nel mondo reale. Una visione condivisa anche da Tether, che vede nell'integrazione tra elaborazione locale, autonomia decisionale e capacità di eseguire transazioni un elemento chiave per la diffusione di robot sempre più indipendenti.