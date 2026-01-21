Nello Spazio l'evoluzione cambia rotta: batteri e virus si adattano alla microgravità

Un esperimento sulla ISS ha mostrato che in microgravità batteri e virus evolvono in modo diverso. L'assenza di gravità rallenta l'infezione, favorendo mutazioni uniche. I fagi evoluti nello spazio si sono rivelati più efficaci contro batteri resistenti, aprendo nuove prospettive per terapie e medicina spaziale

Un esperimento condotto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha dimostrato che, in assenza di gravità, anche i microrganismi seguono regole evolutive diverse rispetto a quelle terrestri. Ricercatori dell'Università del Wisconsin-Madison hanno osservato come un'infezione virale apparentemente semplice abbia preso una direzione evolutiva del tutto nuova nello spazio, modificando strategie di sopravvivenza, mutazione e adattamento.

Lo studio, pubblicato su PLOS Biology, ha analizzato l'interazione tra il batterio Escherichia coli e il suo virus predatore, il fago T7. Campioni identici sono stati coltivati sia sulla Terra sia in microgravità, permettendo un confronto diretto sugli effetti dell'assenza di gravità sui cicli di infezione. Sulla Terra, i fluidi che contengono batteri e virus sono costantemente mescolati dalla convezione: le particelle più calde salgono, quelle più fredde scendono, aumentando le probabilità di incontro tra ospite e patogeno.

In microgravità, però, questo rimescolamento naturale scompare. I microrganismi restano sospesi e le interazioni avvengono quasi esclusivamente attraverso la lenta diffusione molecolare. Il risultato è un processo di infezione molto più lento, ma continuo, che costringe sia i batteri sia i virus ad adattarsi in modo diverso.

I ricercatori hanno scoperto che i fagi presenti sulla ISS hanno iniziato a ottimizzare la loro capacità di legarsi ai recettori batterici, mentre E. coli ha modificato proprio quei recettori per resistere meglio all'attacco. Questo "braccio di ferro" rallentato ha profondamente rimodellato il patrimonio genetico di entrambi gli organismi. Il sequenziamento completo del genoma ha rivelato mutazioni uniche nei campioni spaziali, assenti in quelli coltivati sulla Terra.

Utilizzando una tecnica avanzata chiamata deep mutational scanning, il team ha mappato migliaia di mutazioni, osservando come queste abbiano riconfigurato le proteine di legame dei fagi. In modo sorprendente, quando i fagi evoluti nello spazio sono stati riportati sulla Terra, si sono dimostrati più efficaci contro ceppi di E. coli responsabili di infezioni urinarie, spesso resistenti ai fagi T7 standard. Una scoperta definita "fortunata" dal responsabile dello studio, Srivatsan Raman.

Le implicazioni vanno oltre la ricerca spaziale. Studiare l'evoluzione in un ambiente rallentato permette di comprendere meglio come i virus riorganizzano il loro codice genetico sotto vincoli estremi. Queste conoscenze potrebbero aprire la strada a terapie fagiche personalizzate contro batteri resistenti agli antibiotici, oltre a migliorare la sicurezza medica per astronauti impegnati in missioni di lunga durata verso la Luna o Marte.