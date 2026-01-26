Nella capsula Orion di Artemis II ci saranno una bandiera che ha volato sullo Space Shuttle e del tessuto dell'aereo dei fratelli Wright

Nella notte del 7 febbraio partirà la missione Artemis II. All'interno della capsula Orion Integrity ci saranno diversi manufatti significativi come una bandiera che ha volato sullo Space Shuttle e del tessuto dell'aereo dei fratelli Wright.

Il 7 febbraio 2026 alle 3:41 (ora italiana) dal Launch Pad 39B del Kennedy Space Center in Florida potrebbe decollare il razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) sulla cui sommità ci sarà la capsula Orion Integrity dedicata alla missione Artemis II. Anche se questa missione non prevede l'allunaggio, un passaggio ravvicinato della Luna da parte di astronauti sarà comunque un'esperienza unica. A bordo troveremo Reid Wiseman (NASA), Victor Glover (NASA), Christina Koch (NASA) e Jeremy Hansen (CSA).

Non è ancora certo che le tempistiche saranno rispettate perché molto dipenderà da come andrà il Wet Dress Rehearsal (WDR) previsto non prima del 2 febbraio e come sarà il meteo al momento del lancio. I preparativi stanno proseguendo e non sembrerebbero esserci ulteriori inconvenienti per il lancio della missione Artemis II con le tempistiche annunciate in precedenza. La NASA ha diffuso anche quali saranno alcuni oggetti simbolici presenti all'interno della navicella Orion Integrity e che voleranno intorno alla Luna per poi tornare sulla Terra.

Gli oggetti simbolici all'interno di Orion per la missione Artemis II

Secondo quanto riportato dall'agenzia spaziale statunitense questi manufatti si uniranno ai nominativi delle persone che hanno inviato il form sul sito della NASA (e che sono stati salvati su una scheda SD). Jared Isaacman (amministratore NASA) ha dichiarato "i manufatti storici a bordo di Artemis II riflettono il lungo arco dell'esplorazione americana e le generazioni di innovatori che hanno reso possibile questo momento. Questa missione riunirà pezzi dei nostri primi successi nell'aviazione, momenti che hanno definito il volo umano nello Spazio e simboli di ciò verso cui ci stiamo dirigendo. Nel 250º anniversario dell'America, Orion porterà gli astronauti intorno alla Luna trasportando al contempo la nostra storia nel prossimo capitolo oltre la Terra".

Un esempio di tessuto dell'aereo dei fratelli Wright

Tra gli oggetti più significativi che voleranno all'interno di Orion per Artemis II c'è un pezzo di tessuto (mussola) dalle dimensioni di circa 2,5 x 2,5 cm proveniente dall'aeroplano dei fratelli Wright (Wright Flyer) che è stato prestato dal museo Smithsonian. Interessante notare che un pezzetto di tessuto più piccolo dello stesso campione era a bordo di una missione dello Space Shuttle Discovery nel 1985.

Un altro scampolo di stoffa, questa volta una bandiera statunitense dalle dimensioni di 33 x 20 cm, sarà a bordo della navicella Orion. Anche in questo caso la sua storia è particolare. Questa bandiera ha volato durante la prima missione dello Space Shuttle (STS-1) e bordo dell'ultima (STS-135) oltre all'interno di una navicella SpaceX Crew Dragon per la missione Demo-2. Sempre in tema di bandiere, quella statunitense preparata per la missione Apollo 18 (poi cancellata) farà il suo primo volo nello Spazio grazie ad Artemis II.

Sempre per ricordare il precedente programma Apollo (conclusosi nel 1972 con Apollo 17) ci sarà anche una copia di un negativo fotografico catturato dalla sonda Ranger 7 che permise di analizzare la superficie lunare per identificare le zone sicure di atterraggio per gli astronauti.

La struttura della sonda Ranger 7

Campioni di suolo raccolti alla base di alberi cresciuti da semi portati a bordo di Artemis I voleranno con Artemis II mentre la CSA fornirà semi di altri alberi che saranno poi distribuiti una volta che la missione sarà conclusa. Ma non è finita qui! Molti altri sono gli oggetti che saranno a bordo.

La lista completa degli oggetti che voleranno a bordo di Artemis II è presente sul sito ufficiale. Di seguito un estratto significativo. All'interno della capsula ci saranno parti dell'involucro esterno dello stadio principale di NASA SLS, diverse bandiere statunitensi (oltre 50), una bandiera con il simbolo dell'ESA, timbri con il simbolo di Artemis II e NASA, una patch con il logo di Lockheed Martin, delle bandiere dell'Exploration Ground System, patch dell'Extravehicular Activity and Human Surface Mobility Program, un timbro per stampare in rilievo, spille della missione.

Non mancheranno le patch del Lunar Gateway (che sarà impiegato a partire da Artemis IV), spille dello stato dell'Ohio, spille del Goddard Space Flight Center, decalcomanie dello Human Landing System, spille del Flight Operations Directorate, diverse bandiere per territori o stati statunitensi, un badge del Houston Livestock Show & Rodeo, adesivi del Marshall Space Flight Center, spille dedicate a Orion, una bandiera di Artemis firmata dai dipendenti di Airbus, cartoline firmate dai dipendenti che hanno realizzato Orion, spille di Snoopy, semi di zinnia e peperoncino, parti di tessuto dei paracadute, adesivi della CSA, adesivi della Royal Canadian Air Force e un adesivo del popolo degli Innu (che si trovano in Canada).