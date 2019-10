Nel Regno Unito le fonti rinnovabili superano i combustibili fossili. E in Italia?

Nel corso del terzo trimestre del 2019 l'energia pulita nel Regno Unito, comprendente quella generata da centrali eolice, fotovoltaiche, idroelettriche e dalle biomasse, ha superato quella generata dai combustibili fossili. E' l'ultimo rapporto di Carbon Brief a tratteggiare la situazione: "Durante i mesi di luglio, agosto e settembre le fonti rinnovabili hanno generato un totale di 29,5TWh rispetto ai 29,1TWh dei combustibili fossili".

Dal 2010 l'energia generata da fonti rinnovabili è più che quadruplicata nel Regno Unito, mentre negli ultimi 12 mesi si è registrato un dimezzamento dell'energia elettrica generata da combustibili fossili, passando da 288TWh a 142TWh. Tra i combustibili fossili è il gas a fare la parte del leone, mentre tra le rinnovabili è l'energia eolica a primeggiare anche per via dell'avvio delle operazioni di un nuovo impianto eolico offshore. Per la metà del 2020 si prevede la possibilità di arrivare a circa 20 mila MW di energia prodotta sfruttando la forza del vento, con il governo e l'industria che puntano ad almeno 30 mila watt di capacità eolica offshore per il 2030, con due appalti ancora da assegnare.

Per il terzo trimestre la suddivisione delle fonti energetiche del Regno Unito è la seguente, dalla maggiore alla minore:

-Gas 38%

-Eolico: 20%

-Nucleare: 19%

-Biomasse: 12%

-Fotovoltaico: 6%

-Carbone e petrolio: 1%

E in Italia? Premettendo che il fabbisogno italiano di energia elettrica è coperto al 10% dall'acquisto di energia dall'estero (dati statistici di Terna relativi al mese di settembre 2019), sul totale della produzione energetica interna il 62,2% arriva da fonti combustibili mentre il 37,8% da fonti rinnovabili. Nel complesso il quadro Italiano è così articolato:



-Fossile: 62,2%

-Idrica: 15,1%

-Fotovoltaico: 9,82%

-Biomasse: 6%

-Eolica 4,91%

-Geotermica: 1,89%

Insomma, si potrebbe fare di più.