NASA verso l'addio a Dragon dopo il 2030: ma Starliner deve ancora dimostrare di funzionare

La NASA ha assicurato nuovi voli di Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale, ma le prospettive dopo il 2030 si sono complicate: SpaceX potrebbe ritirare la capsula e Starliner deve ancora superare i test necessari per trasportare equipaggi

La NASA ha affidato a SpaceX altre tre missioni con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), portando a 17 i voli previsti dal contratto. La decisione ha garantito continuità al programma fino al 2030, ma non ha risolto il problema successivo: secondo fonti del settore citate nel materiale di partenza, SpaceX avrebbe comunicato all'agenzia di voler ritirare Crew Dragon dopo aver completato il supporto alla ISS. Non risulta un annuncio pubblico dell'azienda con una data di ritiro.

Il contratto aggiornato, descritto dalla NASA, comprende Crew-15, Crew-16 e Crew-17. Vale 946 milioni di dollari per le tre missioni e i servizi collegati, fra cui lancio, operazioni in orbita, rientro e trasporto di carico. L'agenzia precisa che l'accordo non esclude ulteriori acquisti: il numero delle missioni ordinate, quindi, non stabilisce da solo quando Dragon smetterà di volare.

Il punto critico riguarda le future stazioni private. Axiom Space, Voyager Space e Vast puntano a realizzare destinazioni in orbita terrestre bassa, dove il trasporto degli equipaggi è un servizio essenziale. SpaceX, però, avrebbe indicato ai gestori che non potranno prenotare nuove missioni Crew Dragon per i loro complessi. Se questa posizione resterà ferma, dovranno cercare un'altra capsula prima ancora di poter contare su un traffico regolare di astronauti.

Starship non offre oggi una soluzione pronta. Il materiale di partenza riferisce che SpaceX non considera prioritario svilupparla per portare persone dalla Terra all'orbita bassa. Le dimensioni del veicolo non eliminano il lavoro necessario per qualificare lancio e rientro con equipaggio, né consentono di trasferire automaticamente a Starship la certificazione ottenuta da Dragon e Falcon 9.

La scommessa della NASA su Starliner

La NASA punta, intanto, a riportare in servizio Starliner. Boeing deve ancora ottenere la certificazione per i voli operativi con astronauti: i problemi emersi durante il test con equipaggio del 2024 hanno imposto altre verifiche sul sistema di propulsione. Nel piano comunicato dall'agenzia, Starliner-1 volerà senza equipaggio per raccogliere dati sulle modifiche; il ritorno degli astronauti è previsto con Starliner-2 entro il 2028, se test e certificazione daranno esito positivo.

L'agenzia intende anche valutare altre due missioni Starliner verso la ISS e lavorare con Boeing e United Launch Alliance alla certificazione del razzo Vulcan, destinato a subentrare ad Atlas V. Sono passaggi concreti, ma nessuno equivale ancora a una capacità operativa dimostrata. La prima verifica sarà il prossimo volo senza equipaggio, che NASA considera possibile fra dicembre 2026 e gennaio 2027.

C'è poi il prezzo. Il materiale di partenza indica un costo di circa 90 milioni di dollari per posto su Starliner durante il programma ISS, contro 78,8 milioni per i voli Dragon più recenti. Le cifre descrivono condizioni contrattuali diverse e non fissano le tariffe delle future stazioni private. Mostrano però perché la disponibilità di una seconda capsula funzionante conta anche per i bilanci, oltre che per la ridondanza dei voli.

La NASA ha costruito il programma commerciale per acquistare trasporti da più operatori. Se Dragon uscisse dal mercato dopo la ISS, quel modello dipenderebbe dalla capacità di Boeing di completare la certificazione e dalla comparsa di altri fornitori. Per chi progetta una stazione privata, il rischio è chiarissimo: senza posti prenotabili a un costo sostenibile, anche una struttura pronta a ospitare astronauti avrebbe poche possibilità di operare con regolarità.