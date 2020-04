NASA: un radiotelescopio sulla faccia nascosta della Luna per le future osservazioni?

Anche se siamo ancora nelle prime fasi del processo di selezione, l'idea potrebbe essere meno bizzarra di quanto potrebbe sembrare. La NASA ha infatti selezionato il progetto di Saptarshi Bandyopadhyay (tecnologo al JPL) per la realizzazione di un radiotelescopio sulla faccia nascosta della Luna.

L'idea è quella di sfruttare uno dei tanti crateri del nostro satellite naturale per realizzare la base del piatto dell'antenna del radiotelescopio lunare. Per la costruzione saranno impiegati dei robot che dovranno occuparsi di stendere cablaggi metallici per completare l'opera.

Il radiotelescopio lunare, chiamato dall'ideatore Lunar Crater Radio Telescope (LCRT), potrebbe captare le onde radio sotto i 30 MHz (che sulla Terra sono riflesse dalla ionosfera) e potrebbe operare in un ambiente più silenzioso nelle onde radio rispetto alla superficie del nostro pianeta. Inoltre la Luna potrebbe schermare il telescopio dalle interferenze generate dal Sole (quando il lato nascosto della Luna è diretto nella giusta direzione, opposta a quella della nostra stella).

I robot chiamati DuAxel permetteranno di stendere i cavi metallici mentre un lander farà da punto centrale all'interno del cratere (dai 3 ai 5 chilometri di diametro). Il radiotelescopio avrebbe infine un diametro operativo di un chilometro, il più grande radiotelescopio terrestre (FAST, Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) arriva a 500 metri.

Il progetto di Bandyopadhyay è stato selezionato insieme ad altri 22 per ricevere un finanziamento di 7 milioni di dollari complessivi grazie al programma NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). Ora il progetto riceverà 125 mila dollari e nove mesi di tempo per capire la fattibilità. Se ci sarà esito positivo si passerà alla fase due dove si salirà a 500 mila dollari su un periodo di due anni. Si giungerà poi alla fase tre dove il budget salirà fino a 2 milioni di dollari e ci saranno altri due anni per lo studio.

Siamo quindi solo all'inizio dell'avventura dell'idea di Saptarshi Bandyopadhyay e del suo radiotelescopio lunare sulla faccia nascosta della Luna. Ma non è escluso che in un prossimo futuro non possa diventare realtà.