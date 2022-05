NASA SLS tornerà sulla rampa di lancio il 6 giugno per completare i test

Recentemente abbiamo scritto di come l'agenzia spaziale statunitense avesse intenzione di riportare il grande razzo NASA SLS (Space Launch System) sulla rampa di lancio del Kennedy Space Center in Florida all'inizio di giugno. Ora sappiamo che il giorno scelto è il 6 giugno con lo spostamento della Mobile Launch Platform grazie al Crawler-transporter che dovrebbe iniziare intorno alle 18:01 (ora italiana).

Grazie alle riparazioni avvenute negli scorsi giorni (e ad alcuni lavori aggiuntivi) la speranza è quella di portare a termine il Wet Dress Reharsal entro giugno così da poter poi procedere alla partenza della missione Artemis I per la finestra di lancio di agosto. Nonostante le buone premesse, nessuno può prevedere se tutto andrà come previsto o ci saranno altri inconvenienti, ma questa è anche la prova generale prima delle missioni con equipaggio.

L'agenzia ha anche pubblicato le nuove finestre di lancio fino a dicembre 2022. La prima è quella del 26 luglio fino al 10 agosto con tredici opportunità di lancio (tranne l'1, il 2 e il 6 agosto). Si passerà poi a quella dal 23 agosto al 6 settembre con dodici opportunità di lancio (tranne il 30, il 31 agosto e l'1 settembre). La speranza dell'agenzia è ovviamente riuscire a utilizzare quella di agosto così da poter proseguire poi con lo sviluppo di Artemis II e Artemis III (quest'ultima potrebbe essere lanciata nel 2025 o, più probabilmente, nel 2026).

NASA SLS inizierà i nuovi test a partire dal 19 giugno

Dopo che il grande razzo NASA SLS uscirà dal VAB (Vehicle Assembly Building) sarà portato fino al Launch Pad 39B dove i test inizieranno non prima del 19 giugno, come riportato nella nota ufficiale. Qui si tenterà nuovamente di riempire i serbatoi con idrogeno e ossigeno liquidi (a temperature criogeniche) e condurre una simulazione del conto alla rovescia e interruzione dello stesso.

Ingegneri e tecnici hanno riparato le condutture che portano l'idrogeno liquido allo stadio principale (nella zona inferiore della Mobile Launch Platform). Tra gli altri lavori è stata anche sostituita una valvola dedicata all'elio gassoso dello stadio superiore (ICPS) così come l'hardware di supporto e parte del sistema di scarico. Per migliorare la diagnostica di perdite di gas potenzialmente pericolosi nell'ICPS (dove sopra è posizionata la capsula Orion) sono stati installati alcuni rilevatori.

La capsula Orion è stata controllata per eventuali infiltrazioni d'acqua durante i temporali dei precedenti tentativi e non sono stati rilevati problemi (sono state anche installate alcuni scarichi aggiuntivi per l'acqua). Ora i punti d'accesso di questa parte sono chiusi così come quelli legati al sistema di interruzione d'emergenza del lancio.

Guardando al futuro, è stato annunciato che a Decatur (Alabama) negli stabilimenti della United Launch Alliance sono stati completati gli elementi principali dell'Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS) per la missione Artemis III. Questo è importante in quanto si tratterà della prima missione che vedrà l'essere umano rimettere piede sulla superficie della Luna (grazie al lander di SpaceX, una versione modifica di Starship).

Il serbatoio dell'idrogeno dell'ICPS sarà presto unito all'intertank (realizzato in materiale composito) che lo collegherà a quello dell'ossigeno liquido. Sono poi presenti altri serbatoi ausiliari dedicati all'elio gassoso che viene impiegato per la pressurizzazione. Riuscire a completare gli elementi del vettore in anticipo dovrebbe permettere di abbreviare i tempi ed evitare di veder slittare il ritorno sulla Luna a dopo il 2025 (o quantomeno riuscirci entro il 2026). Successivamente si aprirà una nuova fase che prevederà la realizzazione del Lunar Gateway e un'esplorazione del satellite più approfondita.

