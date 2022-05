NASA SLS tornerà sulla rampa di lancio all'inizio di giugno per eseguire gli ultimi test

Come sappiamo, la NASA sta puntando a realizzare le missioni Artemis con lo scopo ultimo di portare il primo essere umano su Marte. L'agenzia spaziale però dovrà prima far tornare l'essere umano sulla Luna e per questo ha realizzato il grande razzo NASA SLS (Space Launch System) che quest'anno, dopo diversi ritardi, dovrebbe compiere il suo volo inaugurale.

La missione Artemis I non avrà equipaggio ma permetterà di provare tutti i sistemi e capire se si potrà procedere con la missione Artemis II (con equipaggio, ma senza allunaggio). Nonostante negli scorsi anni si puntasse a mettere piedi sul satellite naturale entro il 2024, a causa dei ritardi ora si parla di riuscirci entro il 2025 anche se è più probabile che si arriverà ad attendere il 2026 o oltre. Prima di tutto però sarà necessario completare il test Wet Dress Reharsal dello Space Launch System dopo l'interruzione imprevista delle scorse settimane.

NASA SLS ritenterà il WDR per l'inizio di giugno

Le ultime novità riguardanti l'esecuzione del Wet Dress Reharsal prevedono un ritorno sulla rampa di lancio per l'inizio del mese di giugno (e l'esecuzione dei test in circa due settimane). In quel periodo si proverà a completare il test per puntare al lancio nel periodo di luglio/agosto.

Come sappiamo, gli ingegneri e i tecnici stavano sistemando i problemi emersi durante il primo Wet Dress Reharsal di NASA SLS. Oltre a questo, sono stati eseguiti altri lavori programmati successivamente, così da recuperare del tempo utile.

In particolare dovrebbe essere stata chiusa la perdita del sistema di caricamento dell'idrogeno liquido nella zona inferiore della Mobile Launch Platform. Anche la sostituzione della valvola dedicata all'elio gassoso dell'ICPS (stadio superiore) e relativo hardware è stata portata a termine.

Confermato ancora una volta che la capsula Orion non ha subito danni durante il maltempo durante il primo WDR. C'è poi stato un aggiornamento software dedicato a risolvere i problemi di riempimento dell'ossigeno e l'idrogeno liquidi del Core Stage.

Infine i lavori per la fornitura dell'azoto gassoso (gas impiegato per lo spurgo dei sistemi) sono stati completati permettendo un flusso più costante. Come scritto poi, sono stati realizzati anche alcuni lavori che si sarebbero svolti dopo il completamento del WDR di NASA SLS. In particolare si è trattato di installare carichi utili nella capsula Orion.

