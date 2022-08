NASA SLS per la missione Artemis I supera la flight readiness review, lancio il 29 agosto

Solo pochi giorni fa l'agenzia spaziale statunitense ha annunciato i siti di allunaggio candidati per la missione Artemis III che tra il 2025 e il 2026 permetterà all'essere umano di mettere nuovamente il piede sulla Luna. Ma missioni così complesse devono essere sviluppate per gradi e così ci attende il 29 agosto (dalle 14:33, ora italiana) il lancio del primo razzo spaziale NASA SLS per la missione Artemis I.

⏱ARTEMIS I LAUNCH COUNTDOWN: L-6 Days. pic.twitter.com/pv1CZEHTVG — NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) August 23, 2022

Come ricordato in passato, questa missione non prevede equipaggio umano ma quattro manichini dotati di sensori per permettere di raccogliere dati sia sull'ambiente spaziale sia sull'equipaggiamento e l'hardware (come la capsula Orion). Nonostante non sia previsto quindi l'allunaggio o la presenza di esseri umani a bordo per Artemis I (per quello bisognerà aspettare Artemis II) si tratterà di un momento storico perché, a differenza delle missioni Apollo, qui si punta alla Luna per restarci in maniera -quasi- stabile. Cambierà quindi l'approccio dell'esplorazione, guardando poi ancora più in là verso Marte.

NASA SLS supera la flight readiness review

In queste ore è stato annunciato dall'agenzia spaziale che il lancio di NASA SLS (Space Launch System) è stato confermato, come scritto sopra, per il 29 agosto alle 14:33 con una finestra che durerà due ore e per una durata di 42 giorni. Uno degli ultimi passaggi cruciali, la flight readiness review è stato completato con successo. Il grande razzo spaziale potrà quindi decollare dal Launch Pad 39B del Kennedy Space Center in Florida.

Ovviamente c'è ancora la possibilità che il lancio di Artemis I venga posticipato. Per esempio il meteo sarà fondamentale per garantire le condizioni di sicurezza necessarie per procedere con le operazioni. In caso di problematiche "dell'ultimo minuto" una nuova finestra per il lancio si aprirà il 2 settembre per due ore oppure ancora il 5 settembre per 90 minuti.

Secondo Jim Free (amministratore associato della NASA), tutti i partecipanti hanno confermato che le operazioni possono proseguire come previsto. Robert Cabana (amministratore associato dell'agenzia) ha aggiunto "siamo pronti per il lancio, il che è assolutamente eccezionale. Questo giorno lo aspettavamo da molto tempo". Una delle incertezze sottolineate dai direttori di lancio riguarda il raffreddamento dei motori RS-25 (presi dall'Orbiter dello Space Shuttle). A causa di una perdita nella linea di alimentazione dell'idrogeno non è stato possibile provare questo punto in precedenza. Bisognerà quindi aspettare i momenti che precederanno di poco il lancio.

L'idea alla base di Artemis I è quella di provare all'estremo NASA SLS e la capsula Orion. Per questo è stata scelta una durata di 42 giorni complessivi, con rientro il 10 ottobre al largo delle coste della California. Questo metterà Orion in condizioni di esposizione alle radiazione lontano dall'atmosfera terrestre oltre ai meteoriti e altri oggetti che potrebbero colpirla. Non resta quindi che aspettare gli ultimi giorni che ci separano da questo storico momento.

