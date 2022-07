NASA SLS per la missione Artemis I potrebbe decollare il 29 agosto

Anche se l'attenzione mediatica legata alla NASA è attualmente puntata sul telescopio spaziale James Webb, l'agenzia spaziale statunitense sta conducendo molte altre operazioni, compresi i preparativi per lanciare il grande razzo spaziale NASA SLS dedicato alla missione Artemis I. Dopo il successo del test Wet Dress Reharsal compiuto a giugno, ora sono state diffuse le probabili date di lancio per la missione.

Ricordiamo che la missione Artemis I non prevede equipaggio dovendo provare tutti i nuovi componenti e dovendo portare, in quelle successive, l'essere umano oltre l'orbita bassa terrestre, cosa che non accadeva dalle missioni Apollo. Se tutto andrà come previsto, bisognerà aspettare diverso tempo per vedere il lancio di Artemis II (senza allunaggio) e Artemis III (dove dovrebbe avvenire l'allunaggio). Attualmente l'anno che sembra più promettente affinché l'essere umano rimetta piede sulla Luna è quello del 2026, ma ci potrebbero essere ulteriori ritardi.

NASA SLS e Artemis I: le date possibili per il lancio

Secondo quanto riportato in una recente conferenza dell'agenzia spaziale riguardante le missioni Artemis, ci sono tre finestre possibili tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. In particolare la prima data utile per il lancio di NASA SLS per Artemis I sarà il 29 agosto alle 14:33 (finestra di due ore per la partenza) con il rientro sulla Terra che dovrebbe avvenire il 10 ottobre. Si passerà poi al 2 settembre alle 18:48 (finestra di due ore per la partenza) con il rientro che dovrebbe avvenire l'11 ottobre. Infine si passerà al 5 ottobre alle 23:12 con il rientro che dovrebbe avvenire il 17 ottobre (finestra di 90 minuti per la partenza).

In particolare se lo Space Launch System dovesse essere lanciato il 2 settembre, la missione durerà 39 giorni anziché i 42 giorni previsti dalle altre due possibilità di lancio. Una differenza che non sarà significativa in termini di test. Il razzo spaziale dovrebbe uscire dal Vertical Assembly Building del Kennedy Space Center, dove attualmente si trova per le ultime riparazioni e i test finali, entro il 18 agosto.

L'11 agosto invece sarà installato il sistema per la distruzione del razzo se dovesse essere fuori controllo (Flight Termination System o FTS). Il problema principale riguarda le batterie di questo sistema che si trovano in una zona non raggiungibile dalla torre di lancio. Se il lancio dovesse essere rinviato oltre il 5 settembre sarà necessario riportare il razzo al VAB facendo slittare il prossimo tentativo a ottobre.

Ci sono ovviamente alcune possibili complicazioni: per esempio i lavori di preparazione al lancio potrebbero non avvenire velocemente come richiesto. Ci sono poi le condizioni meteo che potrebbero influire sul lancio di NASA SLS. La capsula Orion rientrerà sulla Terra e ammarerà nell'Oceano Pacifico al largo delle coste di San Diego.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !