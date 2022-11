NASA SLS e Artemis I: le ultime novità prima del tentativo di lancio del 16 novembre

Oggi sarebbe dovuto essere il giorno del lancio della missione Artemis I e del grande razzo spaziale NASA SLS. La tempesta tropicale Nicole ha sconvolto i piani dell'agenzia spaziale costringendola a posticipare il tentativo dal 14 novembre al 16 novembre. Lo slittamento di pochi giorni è dovuto al fatto che lo Space Launch System e la capsula Orion sono rimasti al pad di lancio e non sono rientrati all'interno del VAB. Ora la NASA sta guardando alle ultime operazioni prima della partenza.

Il mancato spostamento dal Launch Pad 39B ha fatto "sollevare qualche sopracciglio" in quanto ritenuto potenzialmente pericoloso considerando che pur trattandosi "solo" di una tempesta tropicale i venti hanno raggiunto velocità considerevoli e al limite della resistenza dei sistemi (e della loro certificazione). Jonathan Porter (capo meteorologo di AccuWeather) ha dichiarato qualche giorno da "per giorni, i meteorologi di AccuWeather hanno evidenziato il rischio che i venti con forza di quelli di un uragano, specialmente nelle raffiche, si verifichino vicino al Kennedy Space Center mentre Nicole arriverà sulla costa giovedì mattina presto. Il rischio di raffiche di vento con forza da uragano da parte di Nicole vicino al Kennedy Space Center è aumentato ancora di più martedì". Ricordiamo che i sistemi di terra, razzo e capsula Orion sono certificati fino a 138 km/h. Quali sono state le conseguenze della scelta della NASA?

NASA SLS per Artemis I si prepara al nuovo tentativo di lancio

Nell'ultimo post ufficiale dell'agenzia è stato segnalato come i venti registrati dai sensori non abbiano mai superato il 75% del limite previsto per il razzo e le strutture di terra (limite che è comunque conservativo). La NASA, durante la tempesta tropicale, ha comunque condotto un monitoraggio da remoto per registrare ulteriori dati e informazioni utili. Inoltre è stato sottolineato che NASA SLS e capsula Orion sono certificati per 11 spostamenti da VAB al pad e quindi ne rimangono solamente quattro. Questa potrebbe essere una delle motivazioni per le quali gli ingegneri hanno deciso di non spostare il razzo (lasciandosi così più margine in caso di ulteriori rinvii). Dall'11 novembre tecnici e ingegneri stanno lavorando per i preparativi del lancio della missione Artemis I che dovrebbe avvenire il 16 novembre alle 7:04 (ora italiana) con una finestra di 120 minuti.

Nella serata di ieri si è tenuta una nuova conferenza dove sono state annunciate le ultime novità da parte dei dirigenti. Uno dei danni segnalati riguarda la rimozione (a causa dei forti venti) di un materiale protettivo dello spessore di mezzo centimetro che si trova tra il launch abort system della capsula Orion e l'adattatore del modulo equipaggio. Quel materiale serve per evitare il surriscaldamento aerodinamico durante il lancio. Purtroppo non è possibile raggiungere la zona interessata al pad di lancio.

Altra problematica segnalata per NASA SLS è un connettore elettrico su una piastra che si trova nella zona di caricamento dell'idrogeno dello stadio principale (lato di terra). Un componente del connettore dovrà essere sostituito ma essendoci sistemi ridondanti non bloccherà il lancio anche in caso di ulteriori problemi. Sempre durante la conferenza è stato anche dichiarato che le cause precise delle perdite di idrogeno durante il secondo tentativo all'inizio di settembre non sono state identificate. Gli ingegneri hanno comunque lavorato in modo tale da ridurre tutte le possibili motivazioni. Le previsioni meteo per il 16 novembre danno una possibilità di lancio per Artemis I del 90%. In generale i dirigenti sono fiduciosi che non ci saranno altri problemi.

