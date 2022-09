NASA SLS di Artemis I sarà riportato al VAB per proteggerlo dall'uragano Ian

Come avevamo avuto modo di scrivere solamente poco fa, la decisione dell'agenzia spaziale statunitense è giunta: il grande razzo spaziale NASA SLS per la missione Artemis I diretta verso la Luna dovrà rientrare al Vehicle Assembly Building per permettere una migliore protezione dall'uragano Ian che sta per arrivare nelle zone della Florida dove si trova il Kennedy Space Center.

In verde chiaro la missione di breve durata, in verde scuro quella di lunga durata e in rosso quando il razzo può essere lanciato ma Orion potrebbe avere problemi

L'annuncio è avvenuto poco fa e questo sposta le possibilità di lancio di diverse settimane. L'inizio dello spostamento avverrà all'inizio della giornata di domani se le tempistiche annunciate verranno rispettate. Questo comporterà ovviamente la riduzione del rischio di danni al razzo spaziale, della capsula e alle strutture oltre a salvaguardare la salute del personale impiegato. Di contro, come scritto, non permetterà di lanciare Artemis I né il 27 settembre e neanche il 2 ottobre (le prime due finestre disponibili).

Il razzo NASA SLS tornerà al VAB per proteggersi dall'uragano Ian

Secondo quanto riportato nell'ultimo comunicato della NASA, il grande razzo spaziale sarà spostato insieme alla Mobile Launcher Platform attraverso il Crawler-transporter quando in Italia saranno le 5:00 del 27 settembre (le 23:00 di oggi, ora locale). Come sempre la movimentazione avverrà a velocità molto bassa e impiegherà circa 10 ore per percorrere i 6,8 km che separano il Launch Pad 39B dal VAB.

Come scritto ufficialmente "i dirigenti si sono incontrati lunedì mattina e hanno preso la decisione in base alle ultime previsioni meteorologiche associate all'uragano Ian, dopo che i dati aggiuntivi raccolti durante la notte non hanno mostrato il miglioramento delle condizioni attese per l'area del Kennedy Space Center. La decisione concede tempo ai dipendenti per soddisfare le esigenze delle loro famiglie e proteggere il sistema integrato di razzo e veicolo spaziale. Le tempistiche del primo movimento si basano anche sulle migliori condizioni previste per il rollback per soddisfare i criteri meteorologici per il movimento stesso [ndr. si possono leggere qui]".

Secondo Eric Berger (di Ars Technica) questa scelta sarebbe cautelativa perché, dagli ultimi dati, l'uragano potrebbe non essere particolarmente forte nelle zone del Kennedy Space Center dove si trova NASA SLS. Inoltre, sempre Berger, ha aggiunto che questo potrebbe fare in modo che il lancio avvenga non prima del 12 novembre saltando così tutte le possibili finestre (che si aprono a partire dal 17 ottobre).

Questo ovviamente pone altre problematiche legate ai booster con propellente allo stato solido che hanno superato le condizioni ottimali per il lancio (ma che comunque sono ancora funzionanti secondo la NASA) oltre al sistema FTS, Flight Termination System, che dovrà essere nuovamente certificato dall'US Space Force che si occupa dell'Eastern Range. Per quanto riguarda i Cubesat integrati nell'Orion Stage Adapter i problemi sarebbero minori, almeno per alcuni di essi, in quanto le batterie dovrebbero avere ancora carica a sufficienza.

