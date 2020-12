NASA: problemi per la capsula Orion di Artemis I, in vista possibili ritardi?

Mentre la Cina è impegnata con una missione senza equipaggio per riportare sulla Terra campioni di roccia lunare, alla NASA stanno continuando i preparativi per la missione Artemis I che precederà quelle con equipaggio dei prossimi anni. L'obiettivo è quello di riportare gli esseri umani sulla Luna entro il 2024. Ma non mancano gli imprevisti e l'ultimo riguarda la capsula Orion.

Problemi per la capsula Orion di Artemis I

La capsula Orion è quella dedicata ai viaggi spaziali non in orbita bassa e quindi utilizzabile per riportare gli esseri umani sulla Luna. Insieme al lanciatore SLS è però un progetto NASA decisamente grande, costoso e complesso e che ha visto molti ritardi lungo il suo cammino. Uno degli ultimi è stato annunciato recentemente e riguarda uno dei componenti della capsula con tempistiche di risoluzione che vanno dai 4 mesi all'anno.

Secondo quanto riportato, Lockheed Martin e NASA avrebbero scoperto la problematica agli inizi di Novembre 2020. Da quel momento in poi c'è stata "una corsa" per capire come risolvere il guasto. A essere coinvolto è un componente dedicato all'alimentazione (PDU acronimo di Power Data Unit) ed è uno degli otto che si trovano all'interno di Orion. Si tratta di componenti fondamentali per il corretto funzionamento e quindi la problematica è da considerarsi grave.

La strategia più semplice sarebbe quella di sostituire il componente difettoso. Purtroppo però quest'ultimo si trova in una posizione difficile da raggiungere (tra la capsula e il modulo di servizio) rendendo complesse le operazioni. Separare i due sistemi potrebbe richiedere fino a un anno di lavoro e quindi Lockheed Martin e NASA starebbero valutando tutte le opzioni.

Scegliendo invece di rimuovere i pannelli esterni per raggiungere il componente potrebbe ridurre i tempi di riparazione a quattro mesi. Ma si tratta di un'operazione rischiosa e non prevista che potrebbe aumentare il rischio di guasti/danni futuri.

Ultima ipotesi è di lasciare la capsula Orion con il componente guasto. Questo significherebbe che per quelle funzioni non sarebbe prevista la ridondanza e quindi, in caso di problemi al componente "gemello" ancora funzionante i sistemi non sarebbero più in grado di operare. Come scritto inizialmente, la missione NASA Artemis I sarà senza equipaggio, quindi non ci sarebbero vite umane direttamente a rischio. Ma una missione, anche solamente di prova, che si concludesse con un fallimento potrebbe comunque rappresentare un grande problema per Artemis II e III.