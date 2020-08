NASA Perseverance è uscito dalla safe-mode: la missione procede regolarmente

Nella giornata di ieri c'è stato il rientro, avvenuto con successo, dei due astronauti a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon. Ma c'è un'altra missione che ha tenuto con il fiato sospeso molti appassionati e non solo: quella del rover NASA Perseverance che arriverà a Febbraio 2021 su Marte!

Poco dopo la sua partenza, con una fase iniziale del lancio svoltasi nominalmente, c'è stata una (relativa) apprensione in quanto alcuni valori di temperatura erano leggermente fuori dai limiti facendo entrare NASA Perseverance in safe-mode.

Nessun problema per il rover NASA Perseverance

All'agenzia spaziale statunitense erano comunque piuttosto tranquilli. Non si tratta di una rarità e sono piccoli problemi che possono capitare nelle fasi iniziali. Come hanno spiegato alcuni portavoce NASA, sono state rilevate temperature leggermente più basse del previsto probabilmente dovute al fatto che il razzo si trovava nella zona d'ombra della Terra. Una volta che il razzo è tornato ad essere esposto alla luce solare, le temperature sono tornate a livelli normali facendo rientrare la "safe-mode".

Un altro problema segnalato inizialmente era quello legato alla comunicazione di NASA Perseverance. Ma anche in questo caso, niente di preoccupante. Infatti per comunicare ci si è appoggiati al Deep Space Network che abitualmente viene utilizzato ricevere messaggi da sonde molto lontane (basti pensare alla Voyager). Il rover però si trova ancora molto vicino alla Terra andando a saturare il segnale in ricezione. Una semplice ricalibrazione dei segnali ha permesso di comunicare correttamente. Anche in questo caso, allarme rientrato.