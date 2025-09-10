NASA Perseverance: il rover potrebbe aver trovato tracce di processi biologici su Marte

Nelle giornata di oggi si è tenuta una conferenza dell'agenzia spaziale statunitense dove sono state annunciate le ultime novità della missione Mars 2020 del rover NASA Perseverance che sta cercando tracce di vita passata su Marte.

Si è da poco conclusa la conferenza stampa dell'agenzia spaziale statunitense dove sono state annunciate le ultime novità legate alla missione del rover NASA Perseverance che si trova su Marte. Con la possibilità che gli stanziamenti per la ricerca scientifica dell'agenzia si riducano in favore dell'esplorazione umana, la missione Mars Sample Return è sempre più a rischio a causa dell'incremento dei costi. Nel frattempo il rover statunitense continua a raccogliere campioni interessanti e a fare scoperte, come quella annunciata oggi.

Ricordiamo che NASA Perseverance si trova sul Pianeta Rosso da oltre 1615 sol coprendo una distanza di oltre 37 km (è il rover che ha percorso più chilometri su Marte, superando il più anziano Curiosity) mostrando viste uniche del pianeta come le aurore, la luna Deimos all'alba o diavoli di sabbia che danzano sulla superficie. Come scritto sopra, la raccolta dei campioni sta proseguendo e siamo attualmente a 30 delle 38 provette disponibili per conservare parti di rocce, regolite marziana e atmosfera.

Cosa ha scoperto il rover NASA Perseverance su Marte

Il primo a parlare è stato Sean Duffy (amministratore ad interim) che ha dato il benvenuto a chi si stava collegando, presentando le ricercatrici che stanno collaborando alla missione e facendo un breve riassunto delle ultime attività della NASA. La scoperta riguarda il campione Sapphire Canyon (con la roccia che ha preso il nome di Cheyava Falls) prelevato circa un anno fa (a luglio 2024) nella zona di Bright Angel che è stato analizzato e le ultime novità sono state annunciate proprio durante la conferenza di oggi.

La roccia trovata su Marte da NASA Perseverance e analizzata dagli scienziati mostra delle strutture che richiamano le macchie di un leopardo con composti che potrebbero essere stati creati da vita microbiologica. Questo è il tipo di firma che richiama le firme biologiche realizzate da batteri. Ma questa non è la risposta finale al fatto che su Marte ci sia stata effettivamente vita, ha sottolineato Nicky Fox (amministratrice associata direttorato della missione scientifica). Ogni scoperta però aumenta la nostra comprensione di mondi lontani migliorando l'esplorazione del Sistema Solare.

Katie Stack Morgan (scienziata della missione Mars 2020 al JPL) ha spiegato come la scelta di atterrare nella zona del cratere Jezero sia stata legata proprio alla possibilità di trovare rocce significative per gli studi avanzati da eseguire sulla Terra. Nel cratere infatti, grazie alla presenza di acqua liquida, si sarebbe potuto creare un ambiente in grado di far sviluppare la vita. Gli affioramenti trovati in alcune zone esplorate da NASA Perseverance presentano dei sedimenti che sono stati analizzati grazie al braccio robotico del rover.

Joel Hurowitz (Stony Brook University) ha dichiarato "la combinazione di composti chimici che abbiamo trovato nella formazione di Bright Angel potrebbe essere stata una ricca fonte di energia per il metabolismo microbico. Ma solo perché abbiamo visto tutte queste firme chimiche convincenti nei dati non significava che avessimo una potenziale firma biologica. Avevamo bisogno di analizzare ciò che questi dati potevano significare".

Quelli che sembrano semi di papavero (dei piccoli puntini neri) sono risultati interessanti per gli scienziati. Grazie allo strumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals) è stato possibile trovare materia organica all'interno dei depositi di argilla e limo. Con PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) è stata analizzata invece la composizione chimica superficiale trovando carbonio organico, zolfo, ferro ossidato (ruggine) e fosforo.

Sono stati rilevati minerali come Vivianite (fosfato di ferro idratato) e Greigite (solfuro di ferro). La prima sulla Terra si trova nei sedimenti, nelle torbiere e in materia organica in decomposizione. La seconda invece può essere prodotta da alcune forme di vita microbica. Questi minerali possono però essere creati anche da reazioni chimiche senza la presenza di vita come la presenza di acidi e temperature elevate. Queste condizioni però non sembrerebbero aver interessato le rocce analizzate.

Viene inoltre sottolineato come questa scoperta suggerisce che Marte avrebbe potuto essere abitabile per un periodo più lungo o più tardi nella storia del pianeta mentre in precedenza si credeva che il periodo per sostenere la vita sia stato nell'antichità.

Dopo l'annuncio dello scorso anno è stato pubblicato uno studio peer-review dal titolo Redox-driven mineral and organic associations in Jezero Crater, Mars che è il vero punto focale di questa nuova conferenza. In breve quindi non siamo di fronte alla scoperta della vita su un altro pianeta, ma a una possibile traccia di vita microbica su Marte. Un nuovo tassello del complicato mosaico di ricerca scientifica.