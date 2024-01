NASA OSIRIS-REx: rimossi gli elementi che bloccavano l'accesso ai campioni dell'asteroide Bennu

Recentemente abbiamo scritto dell'avvicinamento al Sole della sonda spaziale OSIRIS-APEX, che è diretta verso l'asteroide Apophis che dovrebbe incontrare nel 2029. La missione ha cambiato nome dopo che i campioni dell'asteroide Bennu sono stati correttamente portati sulla Terra da OSIRIS-REx. Ci si aspetta molto dalle analisi di questa regolite che potrebbe svelare interessanti novità sul Sistema Solare primordiale.

Dopo aver raccolti i frammenti più esterni (e aver già riscontrato un peso degli stessi di circa 70 grammi, dichiarando quindi la missione un successo), i tecnici e gli ingegneri si sono concentrati sull'apertura della testa campionatrice conosciuta come Touch-and-Go o TAGSAM. A causa dell'impatto con l'asteroide durante il campionamento, due elementi di fissaggio potrebbero essersi bloccati ritardando l'accesso a quasi 200 grammi di materiale. La priorità è quella di non contaminare i campioni e quindi è stato necessario procedere con la dovuta calma e sviluppare strumenti idonei da poter utilizzare all'interno della teca dove si trova la testa campionatrice.

NASA OSIRIS-REx: si sta procedendo verso l'apertura di TAGSAM

Secondo quanto riportato nelle scorse ore durante il periodo delle festività e nelle settimane precedenti è stato possibile sviluppare nuovi strumenti idonei a rimuovere due viti che si erano bloccate. Ora si potrà così procedere all'apertura di TAGSAM e avere accesso a polvere e frammenti che arrivano dall'asteroide Bennu. Successivamente sarà possibile effettuare le analisi in diversi laboratori in tutto il Mondo e preservarne una parte per future analisi (quando gli strumenti saranno ancora più avanzati) a -80°C.

Per sbloccare le due viti rimaste bloccate sono stati sviluppati due nuovi utensili che comprendono anche pezzi fabbricati su misura e di nuova concezione realizzati in acciaio inossidabile non magnetico. Si tratta del metallo più duro adatto a poter essere impiegato in quella teca e con quei guanti.

Dopo lo sviluppo iniziale i nuovi strumenti sono stati provati insieme a nuove procedure di rimozione in un laboratorio di test. Sono stati provati diversi valori di coppia e diverse combinazioni così da riuscire a non danneggiare TAGSAM e a non contaminare i campioni.

Eileen Stansbery (a capo della divisione astromateriali del JSC) ha dichiarato "i nostri ingegneri e scienziati hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per mesi non solo per studiare gli oltre 70 grammi di materiale a cui siamo stati in grado di accedere in precedenza, ma anche progettare, sviluppare e testare nuovi strumenti che ci hanno permesso di superare questo ostacolo".

Nelle prossime settimane dovrebbero essere rese disponibili nuove informazioni e immagini ad alta risoluzione dei campioni di TAGSAM. Successivamente questa parte di campione sarà rimossa e pesata e quindi avremo il peso totale dei campioni raccolti su Bennu. Attualmente si stima che possa essere intorno ai 250 grammi ma è stata una misurazione indiretta e non precisa.