NASA MAVEN: la sonda spaziale starebbe ruotando senza controllo, ignote le cause del guasto

La sonda spaziale NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), in orbita intorno a Marte da circa 10 anni, ha riscontrato un problema non ancora precisato che la starebbe facendo ruotare senza controllo.

Negli scorsi giorni l'agenzia spaziale statunitense aveva annunciato di aver perso il contatto con la sonda spaziale NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) senza riuscire a ristabilire i contatti. Gli ingegneri sono al lavoro per cercare di ripristinare la situazione anche se rimane un compito complesso per una navicella che è operativa già da molti anni intorno al Pianeta Rosso.

Secondo quanto riportato nell'ultimo aggiornamento dopo il 4 dicembre, l'agenzia e il Deep Space Network non sono più riusciti a ricevere alcun dato telemetrico da parte di NASA MAVEN. Grazie a una campagna scientifica è stato però possibile ricevere alcuni dati legati al tracciamento della sonda spaziale in orbita intorno a Marte risalenti al 6 dicembre.

Grazie a questi ultimi è stato possibile notare come la sonda spaziale sembra stia ruotando su se stessa in maniera incontrollata mentre la traiettoria sarebbe diversa da quella attesa da parte della squadra di controllo missione. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa "il team continua ad analizzare i dati di tracciamento per comprendere gli scenari più probabili che portano alla perdita di segnale. Continuano anche gli sforzi per ristabilire i contatti con MAVEN".

Non sono state definite le cause per questo comportamento anomalo di NASA MAVEN. Alcune ipotesi potrebbero propendere per un'errata gestione del controllo dell'assetto ma anche un evento energetico come l'esplosione di un serbatoio o di una batteria. La NASA sta anche cercando di mitigare gli effetti della mancanza dell'orbiter sulle operazioni di NASA Curiosity e NASA Perseverance che si trovano sulla superficie di Marte e che utilizzano navicelle come MAVEN per comunicare con la Terra. Attualmente sono utilizzati gli orbiter Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey e ExoMars Trace Gas Orbiter dell'ESA per mantenere lo scambio di dati senza interrompere le operazioni.