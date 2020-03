NASA Mars Helicopter è pronto a volare su Marte!

Nonostante la NASA abbia parzialmente ridotto la propria operatività, non tutto si è fermato. Oltre al centro di controllo per la ISS proseguono anche i test per il rover NASA Perseverance ma anche per il NASA Mars Helicopter. Ricordiamo che quest'ultimo sarà il primo oggetto umano a spostarsi, volando, su un altro pianeta.

Proprio il NASA Mars Helicopter ha ricevuto grandi attenzioni negli ultimi giorni con il completamento dei test finali prima del suo posizionamento sul rover. In particolare l'ultimo test funzionale ha previsto l'accensione del doppio rotore per muovere le pale fino a 50 rpm.

Questa è stata l'ultima volta che "l'elicottero marziano" ha acceso il suo doppio rotore sulla Terra, la prossima volta sarà su Marte. Il test su NASA Mars Helicopter non ha riscontrato problemi di sorta e quindi il tutto è stato portato a compimento come da programma.

NASA Mars Helicopter si muoverà grazie ai pannelli solari posizionati sul suo corpo, mentre il rover sarà alimentato tramite un RTG come per Curiosity. L'elicottero entrerà in azione dopo l'atterraggio ma solamente quando gli ingegneri avranno individuato la zona idonea. Si tratta del resto di un'operazione ancora più complessa del solita. Una prima volta.

Nonostante le problematiche legate a COVID-19 il lancio di NASA Perseverance e del NASA Mars Helicopter non è slittato. La finestra di lancio è compresa tra 17 Luglio e il 5 Agosto 2020 mentre l'arrivo su Marte è previsto per il 18 Febbraio 2021. Il lancio avverrà con un razzo Atlas V 541 da Cape Canaveral.