NASA: l'anatomia di un buco nero in una nuova animazione

Ad Aprile di quest'anno è stata rivelata la più importante immagine (molto diversa da una tradizionale fotografia) riguardante un buco nero. Anche se inizialmente ci si aspettava di vedere Sagittarius A* (al centro della Via Lattea) sugli schermi di tutto il Mondo è invece apparso quello al centro della galassia M87.

Ma com'è strutturato un buco nero? Difficile immaginare oggetti così particolari ed esotici ma la NASA ci è venuta in aiuto con una nuova immagine e una nuova animazione che può aiutare anche i non addetti ai lavori a capire come "funziona" e quali sono le componenti di questi importanti oggetti celesti.

Dall'animazione all'anatomia di un buco nero

L'animazione che è possibile vedere in apertura rappresenta quello che un osservatore potrebbe vedere nelle vicinanze di un buco nero di grandi dimensioni. Si nota così il disco di gas che ruota intorno al centro di gravità ma è ancora più ipnotica la distorsione della luce che compone così un'immagine decisamente suggestiva.

La visualizzazione del disco di accrescimento è così deformato dall'elevata gravità cambiando il nostro senso prospettico e complicando così la vista di questo oggetto molto particolare. La materia che è più vicina al buco nero viaggia a velocità prossime a quelle della luce mentre se ci si allontana verso lo Spazio, la velocità si riduce. Questo mescolarsi di materia crea quelle venature e differenze di luminosità.

Click sull'immagine per ingrandire

Per via degli effetti descritti anche nella Relatività di Einstein (effetto Doppler), il materiale che si muove verso di noi appare più luminoso (zona del disco a sinistra nella simulazione) di quello che si sta allontanando (zona del disco a destra). Questo effetto però non è presente se si guarda il disco frontalmente.

Più ci si avvicina all'orizzonte degli eventi e al buco nero vero e proprio più le cose si complicano. Sempre la gravità elevata modifica ancora una volta il percorso della luce tanto che il la parte inferiore del disco appare come un anello (chiamato anello fotonico) che sembra evidenziare i contorni della regione più interna.

La luce, prima di sfuggire e giungere fino ai nostri occhi, ha però compiuto almeno uno (o più) giri intorno al buco nero. In questa ricostruzione la scelta è stata quella di un buco nero sferico e quindi da ogni parte lo si guardi, l'anello fotonico è sempre uguale. Oltre l'anello si trova l'ombra del buco nero: un'area che è grande circa due volte l'orizzonte degli eventi, luogo oltre il quale niente può sfuggire.

L'immagine che abbiamo ottenuto grazie all'Event Horizon Telescope (EHT) è ovviamente molto meno definita ma è anche realistica. Inoltre ha permesso di confermare che ciò che vedevamo in simulazioni come quella di questa notizia è molto realistica dando una base solida alle teorie che fino a ora avevamo sviluppato ma che non avevano ancora un riscontro di tipo osservativo.