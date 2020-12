NASA InSight: in poco più di un anno rilevati 480 terremoti su Marte

Della missione NASA InSight, attualmente su Marte, si è parlato poco in generale (soprattutto rispetto alla missioni con rover). Nonostante le premesse decisamente interessanti, i problemi con la sonda auto-martellante ne hanno minato la riuscita completa. Nonostante tutto le informazioni raccolte dagli altri strumenti hanno permesso di avere un quadro sempre più preciso del Pianeta Rosso.

I dati di NASA InSight dopo mesi passati su Marte

Ricordiamo che NASA InSight è arrivata su Marte alla fine di Novembre 2018 e da allora ha iniziato a raccogliere informazioni principalmente sulla struttura interna del pianeta. Secondo quanto dichiarato dall'agenzia spaziale, in poco più di un anno dal primo fenomeno, sono stati rilevati più di 480 terremoti marziani (martemoti). Ma questa missione è anche come avere una vera e propria stazione meteorologica su Marte.

Come ricordato dalla NASA, Marte e Terra avevano molte similitudini. Ma intorno a 3 miliardi di anni fa i due pianeti presero "strade diverse". Una missione come NASA InSight ha quindi lo scopo di capire cosa è successo precisamente e quali sono le differenze tra le due realtà (che ora sono molto diverse).

I misteri dei martemoti rilevati dal lander

Grazie al sismometro sono stati rilevati molti terremoti (il primo ad Aprile 2019). Tutti hanno avuto comunque magnitudo relativamente modeste e al massimo pari a 3,7 gradi. Quello che incuriosisce gli scienziati è la frequenza dei terremoti in relazione con massima magnitudo rilevata. Come mai non ci sono terremoti di magnitudo 4 o superiore? Precisamente non lo sappiamo. Una delle teorie è che il periodo di rilevamento sia particolarmente tranquillo e che in futuro ci potrebbero essere fenomeni più energetici.

Interessante è anche notare come in un certo periodo i terremoti marziani erano rilevati tutti i giorni. Da Giugno 2020 invece i fenomeni si sono ridotti da Settembre 2020 a ora ne sono stati rilevati solo cinque terremoti. Una spiegazione potrebbe essere il vento marziano che disturberebbe le rilevazioni (cosa effettivamente prevista durante lo sviluppo della missione). Il sismometro è infatti molto sensibile.

Un altro mistero è legato alle onde di superficie dei martemoti che non sono state rilevate (a differenza di quelli sulla Terra). Sul Pianeta Rosso ci sono solo le onde primarie e secondarie. La motivazione potrebbe essere la presenza di fratture nei primi 10 km al di sotto di NASA InSight oppure che i terremoti rilevati fino a ora sono molto profondi, non provocando così onde di superficie. Un mistero che potrebbe essere svelato nei prossimi mesi di ricerche.