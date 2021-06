NASA Ingenuity si prepara all'ottavo volo su Marte, in direzione Sud, dal 21 giugno

Rispetto all'enfasi dell'inizio della missione di NASA Ingenuity, ora le informazioni da parte del team del JPL vengono date in maniera differente. Non abbiamo infatti un messaggio completo con tutte le caratteristiche del prossimo volo ma solamente un'indicazione di massima. In particolare la squadra che segue il drone su Marte ha annunciato l'ottavo volo.

Il settimo volo si è concluso correttamente con il piccolo elicottero che ha concluso lo spostamento per rimanere nelle vicinanze di NASA Perseverance (che rimane la missione principale e quella più costosa). Il rover infatti, a differenza di quanto pensato inizialmente, si sta dirigendo verso Sud per cercare zone idonee dove iniziare la sua fase scientifica e la raccolta di parte dei campioni.

L'ottavo volo di NASA Ingenuity su Marte non sarà prima del 21 giugno

Secondo quanto riportato dal JPL, l'ottavo volo di NASA Ingenuity non avverrà prima di Lunedì 21 giugno. Il drone si sposterà di altri 160 metri verso Sud atterrando in un nuovo campo volo che non è stato mai ispezionato in precedenza (se non con le immagini satellitari di MRO).

Per soddisfare la curiosità degli utenti, ancora affezionati all'elicottero su Marte, il team ha reso disponibile il "flight log" che permette di avere in una comoda tabella tutte le caratteristiche del volo. Questo consente di capire "a colpo d'occhio" quali sono state le prestazioni del drone.

Se guardiamo la riga del settimo volo, si può vedere che il drone ha percorso 106 metri (informazione nota) volando per 62,8". Quello che però non sapevamo era l'altezza massima raggiunta, 10 metri (come successo in precedenza) e la velocità massima, 4 m/s, come per il sesto volo. Pur non confermandolo ufficialmente, è molto probabile che per l'ottavo volo sia altezza che velocità massima saranno le medesime.

10 metri è l'altezza massima alla quale l'altimetro laser riesce a essere ancora abbastanza preciso. Difficilmente in futuro vedremo quote superiori (ma non è escluso). Ricordiamo che tra Perseverance e Ingenuity ci possono essere al massimo circa 1,5 km perché il drone deve poter utilizzare il rover come "stazione radio". Secondo le informazioni attuali comunque i due si trovano a circa 70 metri permettendo una potenza di segnale più che adeguata (e salvaguardando Perseverance). Pronti per una nuova piccola impresa?