NASA Ingenuity è pronto a compiere il 21° volo, NASA Perseverance continua la raccolta campioni

NASA Perseverance e NASA Ingenuity stanno continuando a operare sul suolo di Marte e la missione Mars 2020 sembra scorrere senza particolari inconvenienti. Lo scopo dei due dispositivi è quello di arrivare nella zona del delta del fiume che un tempo riempiva il cratere Jezero. Qui si cercheranno ulteriori tracce che potrebbero portare a ricostruire quella che un tempo era la superficie del Pianeta Rosso.

Il drone marziano era in procinto di compiere il suo ventunesimo volo sempre per avvicinarsi alla posizione del rover e arrivare nella zona di atterraggio iniziale. Questo però dopo poco più di un anno dall'atterraggio (oltre 364 sol) e oltre 4,39 km percorsi. Davanti al rover e al drone ci sono ancora molte sfide e, soprattutto quest'ultimo, sta dimostrando una capacità di resistenza ben oltre le aspettative iniziali.

NASA Perseverance e Ingenuity continuano le ricerche su Marte

Secondo quanto riportato dal JPL il 5 marzo 2022 ci sarebbe dovuto essere il ventunesimo volo di NASA Ingenuity. Non sono state fornite informazioni aggiuntive e attualmente il flight log non è ancora stato aggiornato. Inoltre anche nel database delle immagini RAW della missione non ci sono nuove fotografie scattate dopo quelle del 27 febbraio. Questo potrebbe essere dovuto sia alla necessità di scaricare prima i dati del rover (che è la missione prioritaria) sia a un rinvio del volo stesso.

C'è però una buona notizia: Matthew Golombek del JPL ha affermato che dopo più di un anno sul suolo di Marte il drone non mostra segni di degradamento. Lo scienziato ha anche aggiunto che "è quasi come fosse nuovo". Gli ingegneri sono anche stati sorpresi dalle sue prestazioni complessive considerando l'utilizzo di molti componenti di elettronica di consumo Commercial off-the-shelf/COTS (più economici di quelli impiegati in altre missioni spaziali).

La roccia Sid con il foro del primo carotaggio (1) e l'abrasione per l'utilizzo degli strumenti (2)

Per quanto riguarda NASA Perseverance, continua la raccolta di campioni di roccia marziana. Attualmente è stato raccolto il settimo campione dalla roccia conosciuta come Sid. I ricercatori, prima di estrarre la carota di roccia, ne hanno abraso la superficie per poter impiegare gli strumenti presenti sul braccio robotico come PIXL, SHERLOC e WATSON. Prima di muoversi ulteriormente ci sarà un nuovo carotaggio di Sid così da avere un doppio campione. Si tratta di una pratica comune già impiegata in passato.

