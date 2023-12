NASA Ingenuity: oggi il 69° volo e un aggiornamento sul 68° volo

Nella giornata di ieri avevamo scritto del successo del 68° volo del drone marziano NASA Ingenuity che continua l'esplorazione del Pianeta Rosso insieme al rover NASA Perseverance per la missione Mars 2020. Il JPL ha annunciato nelle ore successive anche il piano del 69° volo che si dovrebbe compiere nella giornata odierna anche se le informazioni arriveranno probabilmente a distanza di qualche giorno per avere la conferma del successo da parte dell'elicottero.

Come scritto nelle scorse ore, il 68° volo è stato completato correttamente ma con alcune differenze rispetto a quanto annunciato nell'anteprima. La squadra di controllo solitamente non rende subito note problematiche o eventuali difficoltà ma rilascia post sul blog ufficiale anche a distanza di settimane. Grazie a X è stato però possibile avere una risposta più rapida.

Secondo quanto riportato dall'account ufficiale del JPL "il clima nel cratere Jezero è diventato un po' più freddo del previsto e durante la notte è stata necessaria più energia per i riscaldatori dell'elicottero. Ciò ha lasciato un po' meno potenza disponibile per il volo". Per questo motivo NASA Ingenuity non ha potuto realizzare il volo record da ben 828 metri di spostamento orizzontale limitandosi "solamente" a 702 metri (seconda distanza maggiore percorsa dopo quella del volo 25).

Per il 69° volo dovrebbero essere stati percorsi 702 metri in 131" a una quota di 16 metri con un velocità massima di 10 m/s. Come per il precedente volo si tratterà di una prova tant'è che le specifiche ricalcano sostanzialmente quelle del 68° volo e non ci sarà neanche un cambio del campo volo (che rimarrà Chi). Attualmente NASA Ingenuity e NASA Perseverance si trovano a poco meno di 1000 metri di distanza l'uno dall'altro.

Il rover probabilmente non raggiungerà la stessa zona nella quale si trova il drone. Come spiegato in precedenza, in quel punto ci sono dune di sabbia e altri ostacoli che potrebbero compromettere la mobilità di Perseverance. Il rover rimane una priorità anche rispetto all'elicottero e quindi si cerca di preservarne la salute il più possibile. Non ci sono novità neanche per quanto riguarda nuove fotografie catturate dalle fotocamere di NASA Ingenuity. Nel momento in cui scriviamo sono presenti solo due immagini catturate dalla Navcam.