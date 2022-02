NASA Ingenuity ha completato con successo il primo volo del 2022

Il primo volo del 2022 di NASA Ingenuity era stato fissato inizialmente per il 7 gennaio. Purtroppo in quel periodo nella zona dove si trovano Perseverance e il drone marziano imperversava una tempesta di sabbia che non ha consentito di far volare l'elicottero in sicurezza. Gli ingegneri hanno così pensato di rinviare fino a quando le condizioni meteo non fossero migliorate.

Ci sono voluti diversi giorni prima che l'elicottero potesse compiere il suo 19° volo su Marte, ma finalmente nella giornata di ieri è arrivata la conferma da parte del JPL. Si tratta così del primo volo per quest'anno andando ancora una volta ben oltre le aspettative iniziali. Ricordiamo infatti che questo è un dimostratore tecnologico perché è il primo drone che vola su un altro pianeta, aprendo la strada per nuove modalità di esplorazione.

NASA Ingenuity ha completato il 19° volo

Secondo quanto riportato, il drone marziano ha volato per 99,98" coprendo una distanza di 62 metri. Non si tratta di per sé di numeri "da record" considerando che in passato l'elicottero aveva percorso ben 450 metri durante il sol 174 per un totale di 169,5" (12° volo). Le condizioni su Marte sono però cambiate considerando che la densità dell'aria è diminuita rendendo necessario aumentare la velocità di rotazione delle pale.

L'ultimo volo (18°) di NASA Ingenuity era stato il 15 dicembre 2021 durante il sol 292. In quel caso erano stati percorsi 230 metri con una durata di 124,3". La velocità era stata di 2,5 m/s con una quota di massima di 10 metri e questi parametri dovrebbero essere stati mantenuti anche per quest'ultimo volo (la certezza l'avremo solo quando sarà aggiornato il flight log nei prossimi giorni).

Sul sito è già possibile trovare le prime immagini in bianco e nero della NavCam del drone marziano. La data di acquisizione segnalata è quella dell'8 febbraio, poco dopo le 12 (orario di Marte) e sol 345. Si tratta della strategia adottata già in precedenza per permettere di avere le batterie dell'elicottero al massimo livello di carica e consentendo di ricaricarle durante il pomeriggio. Questo perché uno dei pericoli principali è che le batterie si esauriscano durante la notte non permettendo di mantenere al caldo gli elementi essenziali.

Immagine con contrasto aumentato. In rosso le tracce lasciate da Perseverance

Ricordiamo che sia NASA Perseverance che NASA Ingenuity stanno tornando verso la zona di atterraggio per poi proseguire verso il delta del fiume che un tempo riempiva il cratere Jezero. Per farlo il rover deve muoversi su un percorso più lungo (ma più sicuro) mentre il drone può volare e quindi superare per esempio banchi di sabbia o affioramenti rocciosi. In una delle immagini scaricate attraverso il Deep Space Network è anche possibile vedere le tracce lasciate durante il sol 130 da NASA Perseverance (Ingenuity è atterrato proprio nelle vicinanze di queste impronte).

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !