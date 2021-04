NASA Ingenuity ha avuto un problema: il primo volo su Marte è rinviato al 14 aprile

Come avevamo scritto recentemente, il primo volo su Marte di NASA Ingenuity si sarebbe dovuto tenere nella giornata di ieri. Le informazioni sarebbero arrivate sulla Terra nella mattinata di oggi con una diretta che avrebbe coinvolto gli ingegneri del JPL. Purtroppo però un problema al drone-elicottero non ha consentito l'esecuzione del test.

NASA Ingenuity, il primo volo su Marte è solo rinviato

Secondo quanto riportato nelle ultime informazioni, NASA Ingenuity ha avuto un problema durante il test di rotazione delle pale ad alta velocità. Questo test era una delle ultime tappe prima di arrivare al volo vero e proprio che comprende sollevarsi di circa 3 metri per circa 30".

Gli ingegneri hanno riferito che uno dei sistemi di controllo dei quali è dotato il drone-elicottero ha rilevato un problema terminando il test in anticipo quando il dispositivo stava passando dalla modalità "pre-volo" a quella di "volo". In particolare un conto alla rovescia automatizzato (watchdog) è arrivato a conclusione durante uno dei passaggi senza passare allo step successivo. La buona notizia è che il sistema per l'individuazione di possibili problemi sembrerebbe funzionare correttamente.

Il JPL ha tenuto a precisare che non ci sono danni a NASA Ingenuity e che il sistema ha comunicato a Terra la telemetria. Non ci sono quindi motivi veri e propri di preoccupazione, si tratterà semplicemente di aspettare qualche giorno in più. Ora la prima data utile del primo volo marziano è fissata per il 14 aprile 2021.

Prima di quel giorno verrà eseguito un nuovo test ad alta velocità mentre gli ingegneri stanno cercando di capire qual è stato il problema e come risolverlo. Il rover NASA Perseverance rimane ancora a distanza di sicurezza e avrà il compito di riprendere (sia video che immagini) il primo volo del drone-elicottero grazie alle fotocamere Mastcam-Z.