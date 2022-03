NASA Ingenuity continua a volare: siamo al 22° volo completato su Marte

Solo qualche giorno fa abbiamo scritto della buona notizia secondo la quale NASA Ingenuity continuerà la sua missione almeno fino a settembre 2022. Rispetto a quanto preventivato è veramente un grande balzo in avanti che dimostra come la tecnologia semplice ma efficace con la quale è stato costruito il drone marziano sta dando i suoi frutti.

Questo significa che il rover NASA Perseverance avrà ancora per un po' di tempo accanto a sé l'elicottero che gli consentirà di avere informazioni aggiuntive (insieme a quelle degli orbiter) su quale percorso scegliere prima ancora di esserci vicino. Inoltre il drone può andare in zone che risulterebbero pericolose per il rover, come dimostrato nella parte delle dune di Sud Séítah che è stata sorvolata da Ingenuity. Altro punto a favore del proseguo della missione è la raccolta di dati per i futuri droni che saranno più complessi.

NASA Ingenuity ha completato il 22° volo su Marte

Secondo quanto riportato dal JPL il 22° volo durante il weekend appena trascorso (sol 384 della missione, il 20 marzo sulla Terra). I dati rilasciati mostrano una durata di 101,4" con un'altitudine massima di 10 metri. La distanza percorsa dovrebbe essere pari a 60 metri. Secondo quanto riportato in precedenza, il volo avrebbe dovuto essere più lungo con una distanza prevista di 350 metri. Non è chiaro come mai sia stata interrotto anzitempo.

Interessante notare come un nuovo volo (il 23°) è previsto durante questa settimana con una cadenza decisamente elevata dopo lo stop forzato a inizio anno (a causa di una tempesta di sabbia). NASA Ingenuity e NASA Perseverance si trovavano a circa 1,3 km di distanza in linea d'aria, ma non ci sono stati problemi di comunicazione. Inizialmente si pensava che le due unità sarebbero potute allontanarsi solamente fino a 1 km.

Il flight log è stato aggiornato fino al 21° volo. Quest'ultimo aveva permesso di percorrere 370 metri con una quota massima di 10 metri, una velocità al suolo di 3,85 m/s e una durata di 129,2". Le caratteristiche del 22° volo invece ricordano quelle del 19° (avvenuto il 7 febbraio) sia per la distanza percorsa sia per la durata. Una possibilità è che NASA Ingenuity abbia rilevato delle anomalie durante il volo nelle immagini rilevate dalla Navcam facendolo atterrare in una zona considerata sicura, ma prima dell'obiettivo.

Lo scopo ultimo rimane quello di affiancare il rover Perseverance. Le due unità inizieranno "il cammino" verso il delta del fiume che un tempo riempiva il cratere Jezero. Questo permetterà a Perseverance di recuperare nuovi campioni di roccia sedimentaria con alte probabilità di trovare tracce di vita microscopica remota.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !