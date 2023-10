NASA Ingenuity completa il 62° volo, raggiungendo la velocità più alta di sempre

A partire da agosto di quest'anno, il drone NASA Ingenuity è riuscito ad avere un'elevata cadenza di voli riuscendo a completarne nove (e oggi potrebbe arrivare a dieci). Recentemente gli ingegneri hanno cercato di battere record realizzati sempre dallo stesso elicottero marziano spingendosi sia più in alto che muovendosi più velocemente rispetto a quanto accaduto nei precedenti voli.

Per esempio durante il 59° volo il drone aveva toccato una quota massima di 20 metri ma già durante il 61° volo questo limite è stato innalzato a 24 metri. Bisogna considerare che inizialmente questo dispositivo aveva una quota massima fissata a 12 metri, limite che si pensava conservativo per l'altimetro laser e che quindi garantiva una buona sicurezza. Durante il 62° volo invece è stata toccata la velocità più alta mai raggiunta, con il precedente record che era stato stabilito solamente durante il 60° volo. Queste le informazioni rilasciate dal JPL e dalla NASA.

NASA Ingenuity ha completato il 62° volo

Secondo il flight log ufficiale, avvenuto il 12 ottobre (o durante il sol 940) c'è stato uno spostamento orizzontale di 268 metri a una quota di 18 metri. Quello che è stato rilevante però durante il 62° volo di NASA Ingenuity è stata la capacità di raggiungere i 10 m/s (o 36 km/h). Come scritto, si tratta della velocità più elevata di sempre "battendo" il precedente record di 8 m/s (pari a 28,8 km/h). Il tempo di volo è stato pari a 121,1" non cambiando però il campo volo che rimane Tau.

Superare i precedenti limiti non è né semplice né inutile. Oltre ai semplici numeri si tratta di molte informazioni utili per gli ingegneri non solo per far continuare la missione di NASA Ingenuity (ben oltre i cinque voli inizialmente stabiliti) ma anche per i futuri droni che saranno più avanzati, complessi e costosi ma che dovranno a questo modello una buona base di dati dalla quale partire per realizzarli e per far sì che non solo i rover potranno supportare gli astronauti (in futuro) sul Pianeta Rosso, ma anche sistemi in grado di spostarsi per grandi distante in poco tempo.

Le varie immagini raccolte dalla Navcam durante il 62° volo (fonte)

Attualmente NASA Ingenuity e NASA Perseverance si trovano a circa 400 metri di distanza l'uno dall'altro. Il drone ha catturato diverse immagini della fotocamera RTE (Retun To Earth) a colori e ad alta risoluzione. Questo consentirà agli ingegneri che gestiscono gli spostamenti del rover di trovare la strada più semplice e meno rischiosa mentre gli scienziati potranno iniziare a esaminare quel segmento di terreno. Lì si trova una zona particolarmente interessante con tre differenti tipologie di roccia che potrebbero fornire molte informazioni sul passato di Marte e sulla sua evoluzione e probabilmente potrà essere la zona utile per raccogliere nuovi campioni di roccia.

Infine, nella giornata odierna, dovrebbe essere realizzato il 63° volo. Secondo i dati anticipati dal JPL sappiamo che lo spostamento previsto sarà di 573,93 metri per un tempo di volo di 137". L'altitudine massima sarà di 12 metri con una velocità massima di 6,3 m/s cambiando così anche il campo volo.