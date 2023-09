NASA Ingenuity completa il 58° volo, durante il 59° arriverà a 20 metri di altezza

Solo pochi giorni fa avevamo riportato il successo del 57° volo del drone NASA Ingenuity che sta continuando le operazioni su Marte, superando di gran lunga le aspettative iniziali (fissate a cinque voli). L'elicottero della missione Mars 2020, che segue o anticipa il rover NASA Perseverance è riuscito a completare anche il 58° volo, come previsto in precedenza e si sta già preparando anche a realizzare il 59° volo nella giornata di domani.

Questo drone è il primo dispositivo a volare su un altro pianeta e per questo la sua struttura è stata pensata per essere semplice senza integrare strumenti scientifici. Il Mars Helicopter (come viene ancora chiamato in alcune occasioni) ha ormai percorso oltre 13,3 chilometri volando per oltre 104 minuti. Tutti i dati raccolti saranno utili non solo per studiare il percorso migliore per il rover e più in generale conoscere il pianeta ma anche per progettare le future generazioni di droni che saranno più grandi, più evolute e con strumenti scientifici.

NASA Ingenuity ha completato il 58° volo, si prepara al 59°

Secondo quanto riportato dal flight log ufficiale della missione il volo è avvenuto, come previsto, l'11 settembre con il precedente che invece era avvenuto il 3 settembre. La distanza orizzontale coperta da NASA Ingenuity è stata pari a 174 metri con una quota massima di 10 metri e con una velocità rispetto al suolo di 3 m/s. La durata complessiva del volo è stata pari a 106,8". Questo volo ha permesso di spostarsi dal campo volo Rho a quello Sigma.

Come riportato dal JPL, il volo 59 è previsto per domani e si tratterà di un volo molto particolare. Infatti il drone marziano non si sposterà orizzontalmente ma solo verticalmente raggiungendo una quota massima di 20 metri. In passato il drone ha raggiunto quota 16 metri il 2 aprile e i 18 metri il 13 aprile rispettivamente per i voli 49 e 50. NASA Ingenuity non si era mai spinto oltre mantenendo solitamente una quota compresa tra i 10 e i 12 metri.

Una nuova sfida per il drone con la nuova quota massima che spingerà ulteriormente le sue potenzialità oltre a poter inquadrare una zona più ampia con la fotocamera a colori ad alta risoluzione RTE (Return to Earth) che è inclinata di circa 22° rispetto all'orizzonte. La durata del volo sarà pari a 143" e non cambierà il campo volo.

Attualmente la distanza tra NASA Ingenuity e NASA Perseverance è di circa 400 metri con il primo che si trova più avanti nel percorso rispetto al secondo. Entrambi si trovano in una zona con una superficie di roccia vicino a una canale dove sono presenti alcune dune di sabbia lasciandosi ormai "alle spalle" il cratere Belva. Il percorso intrapreso dovrebbe portare a una nuova zona con un altro canale più grande del precedente e potenzialmente insidioso a causa della presenza di sabbia.