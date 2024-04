NASA: il detrito spaziale caduto in Florida era effettivamente legato alla Stazione Spaziale Internazionale

All'inizio di aprile avevamo scritto di un detrito spaziale proveniente dalle operazioni in orbita della Stazione Spaziale Internazionale avrebbe colpito una casa a Naples, in Florida. Le tempistiche e la traiettoria stimata sembravano legare il pezzo di natura metallica al pallet di batterie conosciuto come EP-9 (Exposed Pallet 9) e rientrato nella zona nella zona del Golfo del Messico all'inizio di marzo.

Il rilascio all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale di questo pallet di batterie, con massa approssimativa di 2,6 tonnellate, era stato programmato negli anni precedenti e portato a compimento a marzo 2021 grazie all'utilizzo del braccio robotico Canadarm2 della ISS. Il rilascio avvenne sopra l'Oceano Pacifico a ovest dell'America Centrale a una quota di circa 418 km.

Gli ingegneri avevano calcolato che il pallet di batterie EP-9 sarebbe rientrato nell'atmosfera in due o quattro anni, bruciando completamente. Le cose ovviamente non sono andate come previsto e un frammento è riuscito ad arrivare al suolo colpendo una casa (non ferendo nessuno). Dopo aver recuperato il componente, la NASA ha effettuato le analisi confermando che effettivamente si trattasse di una parte del pallet.

Le valutazioni hanno determinato che il detrito spaziale era un fermo impiegato dall'agenzia spaziale e utilizzato per montare le batterie sul pallet. L'oggetto è realizzato in Inconel (lega metallico a base di nichel-cromo) con una massa di 720 grammi di dimensioni pari a 10 x 4 cm. Come scritto sopra, il rientro non ha causato danni a persone, anche se il rischio è stato comunque elevato visto che nella casa colpita si trovava almeno una persona.

Ora la NASA proseguirà con l'indagine per permettere di determinare le cause precise per le quali questo detrito spaziale è riuscito a raggiungere il suolo. Successivamente verranno aggiornati modelli e analisi così da evitare che un evento simile possa capitare in futuro modificando anche le operazioni di rilascio di altri oggetti che potrebbero avvenire in futuro sia dalla Stazione Spaziale Internazionale che dalle future stazioni spaziali commerciali (o con il rientro di satelliti). Il proprietario della casa verrà risarcito, attraverso la sua assicurazione, dall'agenzia spaziale ritenuta responsabile del danno.