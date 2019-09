NASA: gli astronauti estrarranno ossigeno dalla regolite lunare?

Luna: prossima frontiera. Sappiamo che la corsa al nostro satellite naturale è ripresa sia da parte delle agenzie nazionali (NASA, ESA, ISRO, etc.) sia da parte di enti privati. Ma si tratta di un corsa con scopi (in parte) diversi da quelli che hanno portato l'essere umano sulla Luna nel secolo scorso.

Se in passato fu solo un "assaggio" (in diverse missioni) ora si guarda a utilizzare la Luna come trampolino di lancio verso nuove frontiere, ancora inesplorate dall'essere umano. Per farlo però serve tecnologia che ancora non abbiamo, ma che stiamo sviluppando. Un esempio interessante arriva dalla NASA e più precisamente dai laboratori del KSC.

Luna: dalla regolite all'ossigeno per gli astronauti

Lo scopo delle ricerche è quello di cercare di portare meno risorse possibili sulla Luna ma di sfruttare quello che si trova già sul nostro satellite. Dall'acqua (ghiaccio) che già si trova in alcune zone, si sta puntando all'ossigeno.

Grazie a una nuova tecnologia sarà possibile fondere la regolite lunare per produrre ossigeno. Il progetto ha, come spesso accade, un nome altisonante: Gaseous Lunar Oxygen from Regolith Electrolysis abbreviato in GaLORE. L'idea alla base di questo sistema è quello di sfruttare gli ossidi presenti naturalmente sulla Luna e che costituiscono la regolite.

Tra questi troviamo ossido di ferro, ossido di silicio e ossido di alluminio che scaldati a 1650°C e facendo scorrere corrente elettrica nel materiale fuso permetteranno la realizzazione di una reazione chimica che produrrà da una parte un'insieme di metalli ma dall'altro ossigeno gassoso.

Com'è evidente, questo permetterebbe di avere una scorta molto più grande di ossigeno respirabile adatto agli astronauti. Questo permetterebbe di evitare di trasportarne grandi riserve o di ridurre l'utilizzo di filtri (come quelli presenti sulla ISS). Inoltre l'ossigeno sarebbe utilizzato come ossidante per il carburante mentre il metallo "scartato" sarà impiegabile per la realizzazione di strutture.

Kevin Grossman (del progetto GaLORE) ha dichiarato "sebbene la Luna non abbia atmosfera, l'ossigeno esiste sulla Luna sotto forma di polvere di ossidi metallici. Estrarre ossigeno utilizzabile è fattibile con l'elettrolisi, ma le lacune tecnologiche ostacolano la realizzazione del suo pieno potenziale per le applicazioni spaziali".

Quali sono quindi le difficoltà? Secondo i ricercatori le alte temperature da raggiungere (oltre 1600°C), il ferro presente nel terreno e infine realizzare un design in grado di resistere alle condizioni dello Spazio.