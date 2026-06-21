NASA e Relativity Space uniscono le forze per una nuova sonda spaziale scientifica dedicata a Marte

Negli scorsi giorni la NASA e la società privata Relativity Space hanno annunciato di aver unito le forze per una nuova sonda spaziale scientifica dedicata a Marte. A bordo avrà strumenti avanzati e capacità di comunicare con diversi veicoli.

All'inizio di giugno la NASA ha annunciato che la sonda spaziale MAVEN (Mars Atmospheric and Volatile EvolutioN), che orbitava intorno a Marte, è stata persa a causa di un guasto ancora in fase di chiarimento. Per quanto non si trattasse di un orbiter recente, i dati scientifici raccolti e la sua importanza come ripetitore tra le missioni sulla superficie marziana e il DSN, hanno reso la perdita un problema serio. Per questo è stata accolta positivamente la nuova partnership pubblico-privata tra la NASA e Relativity Space.

Relativity Space è una società della quale non si sente tanto parlare ma sta lavorando a un razzo spaziale riutilizzabile chiamato Terran R. Le sue dimensioni saranno simili a quelle di New Glenn e Space Launch System arrivando a 86,6 metri e sarà dotato di fairing da 5,4 metri. Questo razzo spaziale dovrebbe riuscire a portare fino a 23,5 tonnellate in LEO (in versione non riutilizzabile si arriverà a 33,5 tonnellate). Sempre Relativity Space ha avviato un nuovo programma di scienza interplanetaria.

Secondo quanto riportato la prima missione del programma sarà un orbiter scientifico dedicato a Marte che verrà lanciato nel 2028. A bordo ci saranno diversi strumenti scientifici che permetteranno, tra le altre cose, di mappare il ghiaccio che si trova a bassa profondità sotto la superficie e la geologia del pianeta. Un altro strumento realizzato dalla NASA, chiamato Aeolus, analizzerà l'atmosfera di Marte con una visione globale di venti, temperature, polveri e nuvole.

Interessante notare che, come per altre sonde spaziali previste nel prossimo futuro, gran parte dell'elaborazione dei dati avverrà a bordo così da inviare verso la Terra solo pacchetti di informazioni veramente utili riducendo il consumo di banda. Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha dichiarato "le partnership pubblico-private come questa sono un moltiplicatore di forza per la Scienza. Unendo strumenti di livello mondiale della NASA con l'innovazione commerciale e gli investimenti, possiamo fornire più Scienza, più di frequente, e ridurre il tempo necessario per ottenere dati essenziali nelle mani dei ricercatori che si preparano per le future missioni umane su Marte".

Come scritto, lo strumento Aeolus sarà realizzato dalla NASA (e in particolare dal centro di ricerca Ames) entro il 2028 basandosi su quanto appreso dalle missioni di MAVEN, MRO e Mars Odyssey. Relativity Space fornirà la sonda spaziale, gli altri strumenti scientifici di bordo, il razzo spaziale e gestirà le operazioni. Questa nuova sonda spaziale marziana potrebbe essere utile anche per comunicare non solo con i rover Curiosity e Perseverance ma anche per il rover marziano europeo Rosalind Franklin (della missione ExoMars 2028).