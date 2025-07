NASA e Netflix porteranno lo Spazio nei nostri TV a partire da questa estate

Lo Spazio sta continuando ad appassionare sempre più persone, grazie a vicende non propriamente scientifiche legate a personaggi famosi (per esempio Elon Musk con SpaceX) ma anche con serie televisive, film e libri oltre a una nuova generazione di divulgatori. Proprio per sfruttare la popolarità della ricerca scientifica e ingegneristica legata allo Spazio la NASA e Netflix hanno annunciato una collaborazione strategica in tal senso.



Secondo quanto riportato la NASA ha annunciato i "piani per collaborare con un servizio di streaming per portare lo Spazio un po' più vicino a casa. A partire da quest'estate, la programmazione live NASA+ sarà disponibile su Netflix". Questo consentirà agli utenti di seguire lanci di razzi spaziali legati alle missioni dell'agenzia spaziale statunitense, passeggiate spaziali degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, la copertura mediatica di altre missioni spaziali e anche video girati dalla ISS che riprendono la Terra in tutto il suo splendore.

Rebecca Sirmons (direttrice generale di NASA+) ha dichiarato che "il National Aeronautics and Space Act del 1958 ci chiede di condividere la nostra storia di esplorazione spaziale con il pubblico più ampio possibile. Insieme, siamo impegnati in un'Età d'Oro dell'Innovazione e dell'Esplorazione – ispirando le nuove generazioni – fin dal comfort del loro divano o nel palmo della loro mano dal loro telefono".

Come si può intuire non si tratta di un programma ad hoc per Netflix ma un modo più semplice per condividere i contenuti che già la NASA mostra sui propri canali social (YouTube, app dedicate e sito Web) attraverso un'altra popolare applicazione per raggiungere potenzialmente un pubblico ancora più ampio.

Ricordiamo che la NASA è in un momento critico della sua storia. L'amministrazione Trump ha chiesto di chiudere diverse missioni e cancellarne altre e, anche se non c'è ancora il via libera da parte del Congresso (e in parte le proposte potrebbero essere modificate), sta crescendo l'apprensione sul destino dell'agenzia spaziale statunitense.