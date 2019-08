NASA: due CubeSat si coordinano in autonomia. In futuro saranno sciami!

L'espansione dell'uso dei CubeSat come dispositivi sperimentali nello Spazio ha permesso provare alcune novità senza incorrere in ingenti costi dando accesso anche a università e altri enti alla ricerca spaziale (basti pensare a LightSail 2). Anche la NASA ne ha fatto uso e ne fa tutt'ora uso, come nell'ultimo esperimento reso noto.

La dimostrazione è avvenuta il 21 Giugno 2019 quando due CubeSat realizzati dalla NASA hanno dato prova di capacità di manovrabilità estrema senza controllo umano diretto aprendo nuovi scenari quando si tratta di creare "sciami" di satelliti di piccole dimensioni per future missioni senza esseri umani.

I due CubeSat avevano dimensioni contenute (la NASA li descrive grandi come una scatola di fazzoletti) mentre l'esperimento è avvenuto nell'orbita bassa, anche se in futuro ci si spingerà oltre. I satelliti erano distanti poco meno di 9 km e lo scopo era quello di farli comunicare affinché uno dei due accendesse i propulsori per raggiungere il suo "gemello". Per lo scambio di informazioni tra i due CubeSat si è utilizzata una comunicazione via radiofrequenza mentre i propulsori hanno trasformato acqua in vapore per muovere i satelliti.

I due CubeSat della NASA hanno operato in autonomia (seguendo operazioni pre-approvate e programmate, per questioni di sicurezza) mentre il controllo missione seguiva quanto stava accadendo lasciando che le manovre propulsive fossero gestite direttamente dai computer di bordo.

Come scritto più sopra, sciami di satelliti potrebbero essere lanciati verso lo Spazio profondo per cercare nuovi sistemi o analizzare mondi ancora troppo lontani da raggiungere per gli esseri umani (senza valutare la criogenia o navicelle multigenerazionali). Non è la prima volta che si fantastica su questo genere di operazioni ma, per passare dalla teoria a risultati concreti serviva una prova. Ora, con satelliti in grado di comunicare tra di loro per eseguire alcune manovre (attualmente molto semplici), questa possibilità è un po' più vicina.