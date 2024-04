NASA Dragonfly: la missione con il drone verso Titano è confermata, partenza nel 2028

NASA Ingenuity ha dimostrato che anche su altri corpi celesti, oltre alla Terra, è possibile far volare un drone. Il prossimo obiettivo dell'agenzia spaziale statunitense (e non solo) è quello di creare droni sempre più grandi e complessi che possano svolgere missioni in autonomia o aiutare le missioni con equipaggio a esplorare nuovi mondi. Il prossimo modello sarà quello della missione NASA Dragonfly che ha come obiettivo Titano, il satellite di Saturno.

A novembre dello scorso anno era stato annunciato un possibile ritardo di questa missione anche a causa del budget insufficiente della NASA. Nelle scorse ore la stessa agenzia ha pubblicato un comunicato stampa dove viene invece confermata non solo la missione ma anche tempistiche relativamente veloci per portarla a termine. La decisione è importante e sarà una delle missioni più seguite dei prossimi anni che aprirà nuovi scenari non solo per Saturno e Titano ma anche più in generale per l'esplorazione spaziale robotica.

Gli ingegneri ora dovranno completare il progetto finale del drone, costruirlo, eseguire i test di convalida dell'apparecchiatura e degli strumenti scientifici di bordo. Nicky Fox (amministratore associato della NASA) ha dichiarato "Dragonfly è una missione scientifica spettacolare con un vasto interesse della comunità, e siamo entusiasti di fare i prossimi passi per questa missione. Esplorare Titano spingerà i confini di ciò che possiamo fare con il nostro elicottero al di fuori della Terra".

Essendo una missione per il Sistema Solare esterno diretta verso uno dei giganti gassosi, le tempistiche sono piuttosto dilatata rispetto, per esempio, a Marte. NASA Dragonfly ha ricevuto un budget di 3,35 miliardi di dollari e una data di lancio a luglio 2028. Il drone dovrebbe arrivare su Titano intorno al 2034 e inizierà così l'esplorazione non dall'orbita ma dalla superficie e nell'atmosfera dei luoghi più promettenti di questa luna.