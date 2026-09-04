NASA cambia il design della tuta lunare per salvare Artemis IV, verso una maggiore leggerezza

NASA ha rivisto il progetto della tuta per le passeggiate lunari di Artemis IV, puntando su una versione più leggera e semplice per non perdere la scadenza del 2028: dietro la scelta pesano i ritardi già accumulati da Axiom Space nello sviluppo del programma xEVAS

NASA ha deciso di rivedere il progetto della tuta spaziale destinata alle passeggiate sulla superficie lunare in vista della missione Artemis IV, secondo un nuovo report di ArsTechnica. Il programma, affidato ad Axiom Space, punta ora a una versione più leggera e semplificata, battezzata Sortie Suit, pensata per rispettare lo sbarco al Polo Sud della Luna fissato entro il 2028. La svolta arriva dopo un'indagine dell'ispettorato generale dell'agenzia che ha certificato ritardi ormai strutturali nello sviluppo delle tute di nuova generazione.

A guidare la revisione è Jeremy Parsons, program manager di Artemis, che ha impartito la direttiva di sviluppare una variante ridotta rispetto al progetto originario. Gli obiettivi dichiarati sono chiari: abbassare la massa della tuta, ridurne la complessità costruttiva e semplificare le interfacce con il lander che porterà gli astronauti sulla superficie.

Il progetto iniziale, va detto, puntava piuttosto in alto. La tuta doveva garantire fino a sei uscite extraveicolari in 6,5 giorni, una vita utile in stoccaggio di 210 giorni e una resistenza fino a due ore nelle regioni permanentemente in ombra ai poli lunari, dove le temperature toccano i minimi estremi. Un pacchetto di requisiti che si è rivelato troppo ingombrante e pesante per i tempi stretti imposti da Artemis IV.

Un programma in ritardo da quasi vent'anni

Il contesto che spiega la scelta emerge dal report dell'ispettorato generale NASA: il contratto xEVAS, che vale fino a 3,1 miliardi di dollari, avrebbe dovuto portare a una dimostrazione della tuta lunare nel 2025 e di quella per la microgravità nel 2026. Nessuna delle due scadenze è stata rispettata, e il documento definisce quegli obiettivi "eccessivamente ottimistici e irrealistici".

Nel 2022 NASA aveva affidato lo sviluppo a due aziende, Axiom Space e Collins Aerospace. Quest'ultima si è ritirata volontariamente nel 2024, dopo aver già speso 37 milioni di dollari, dichiarando di non poter rispettare i tempi concordati. Da allora Axiom resta l'unico fornitore rimasto in corsa, con team al lavoro sei giorni su sette in riunioni quotidiane per recuperare terreno.

Il nuovo obiettivo dimostrativo è fissato per la fine del 2027, con un ritardo di almeno 18 mesi rispetto ai piani iniziali. Nello scenario peggiore, in linea con la media storica degli slittamenti del programma, i test potrebbero arrivare fino al 2031, tre anni dopo la data prevista per lo sbarco di Artemis IV.

L'amministratore NASA Jared Isaacman ha comunque respinto ogni ipotesi di rinvio della missione: "Sono fiducioso che quando la NASA sarà pronta a sbarcare sulla Luna nel 2028, i nostri astronauti indosseranno le tute di Axiom". La strategia della Sortie Suit punta esattamente in questa direzione: costruire prima un equipaggiamento essenziale e leggero, per poi arricchirlo con le funzioni più sofisticate una volta accumulata esperienza pratica sul campo, dopo i primi allunaggi con equipaggio.