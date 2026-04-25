Nanotubi di carbonio più conduttivi del rame, arriva la svolta. Ma sono ancora costosi

I fili di nanotubi di carbonio (CNT) si avvicinano sensibilmente alla conduttività del rame, e un nuovo studio pubblicato su Science segna uno dei passi più concreti in questa direzione. Il risultato, ottenuto tramite un trattamento chimico applicato alle fibre di CNT, porta la conduttività dei singoli nanotubi a livelli paragonabili a quelli del metallo che da decenni domina l'industria del cablaggio. Il punto critico, come al solito, non riguarda il singolo nanotubo, che è capace di trasmettere quasi mille volte più corrente del rame, ma la capacità di replicare quella proprietà quando milioni di tubi vengono aggregati in una fibra macroscopica.

Il problema del "gap bulk"

Un nanotubo di carbonio isolato è un conduttore eccezionale: le sue caratteristiche strutturali permettono un trasporto quasi balistico degli elettroni, con resistenza vicina allo zero in condizioni ideali. Il problema emerge nel momento in cui si tenta di costruire un cavo reale. Quando i nanotubi vengono aggregati in fibre, le giunzioni intertubulari introducono resistenze parassite che abbattono drasticamente la conduttività complessiva. Fino a poco tempo fa, i migliori cavi CNT riuscivano a raggiungere al massimo il 13% della conduttività volumetrica del rame e cioè circa 7,7 megasiemens per metro contro i 59 MS/m del metallo arancione. Il risultato del 2026 infrange questa barriera grazie a un approccio chimico che riduce le resistenze di contatto tra i nanotubi, migliorando l'allineamento e la purezza della struttura conduttiva.

Il percorso verso questo risultato è stato lungo. Nel 2024, ricercatori della Chinese Academy of Sciences avevano già stabilito un record raggiungendo l'86% della conduttività del rame con fibre CNT, affiancato da una resistenza meccanica di 1,65 GPa e una stabilità superiore a 5.000 cicli di flessione. Nel 2025, studi su fibre ibride CNT-polimero conduttivo avevano spinto la conduttività specifica per massa fino al 98% di quella del rame, un dato rilevante soprattutto nelle applicazioni dove il peso conta più delle dimensioni fisiche, come nell'ambito aerospaziale.

Il trattamento chimico e la sua stabilità

Il nuovo studio pubblicato su Science introduce un trattamento chimico che, applicato alle fibre di nanotubi, porta la loro conduttività su valori che si avvicinano sensibilmente a quelli del rame puro. I dettagli della sostanza impiegata non vengono dichiarati come definitivi: gli stessi autori riconoscono che il composto attuale potrebbe non essere sufficientemente stabile per applicazioni commerciali a lungo termine, ma che il meccanismo identificato apre la strada alla ricerca di una molecola analoga con migliori caratteristiche di durabilità. In pratica, la scoperta è duplice: un risultato di conduttività e una mappa per ottimizzarlo ulteriormente.

Questo approccio riflette una tendenza più ampia nella ricerca sui CNT conduttivi. Il processo LAST (Lyotropic Liquid Crystal-Assisted Surface Texturing) sviluppato dal Korea Institute of Science and Technology nel 2025 usava cristalli liquidi liotropici per allineare e separare i nanotubi, aumentando la conduttività del 130% e riducendo le impurità metalliche residue dal processo di sintesi. Ogni metodo affronta lo stesso collo di bottiglia: ridurre le resistenze di interfaccia tra tubi adiacenti, che rappresentano il principale ostacolo al trasporto di carica nelle fibre CNT bulk.

Conduttività specifica e conduttività volumetrica

Vale la pena a questo punto distinguere due metriche spesso confuse nel dibattito su rame e nanotubi. La conduttività volumetrica misura quanta corrente passa per unità di sezione trasversale: qui il rame vince ancora nettamente, con 59 MS/m contro valori CNT che, nei migliori casi recenti, si avvicinano ma non superano questa soglia. La conduttività specifica per massa, cioè normalizzata sul peso del conduttore, racconta una storia diversa: la densità del rame (8,9 g/cm³) è molto più alta di quella delle fibre CNT, e questo fa sì che, a parità di peso, i migliori cavi a nanotubi possano già trasportare più corrente del rame. Ricerche della Rice University del 2014 avevano mostrato che le fibre CNT wet-spun reggevano fino a quattro volte più corrente di un cavo di rame della stessa massa.

Questa distinzione determina dove i nanotubi sono già pronti per sostituire il rame e dove no. Nelle applicazioni weight-critical (come motori aerospaziali, velivoli eVTOL, cablaggio di satelliti, motori per droni ad alta quota) il vantaggio in massa è già oggi abbastanza significativo da giustificare i costi aggiuntivi. Il KIST, testando un piccolo motore elettrico a 3,5 watt con avvolgimenti CSCEC in CNT, ha dimostrato che il nucleo conduttivo pesa un quinto rispetto al corrispondente in rame, con una velocità di rotazione specifica (rpm per unità di peso) solo del 6% inferiore.

Il nodo del costo e della scalabilità

I progressi scientifici restano però vincolati a un problema pratico non trascurabile: il costo di produzione dei cavi CNT si aggira tra i 375 e 500 dollari per chilogrammo, contro i 10-11 dollari del rame. Un gap di oltre trenta volte che rende impensabile, allo stato attuale, qualsiasi sostituzione su larga scala nell'industria automobilistica, nell'edilizia o nell'elettronica di consumo. A questo si aggiunge il fatto che i processi di sintesi dei nanotubi dipendono in larga parte da idrocarburi fossili, generano sottoprodotti tossici e richiedono molta energia, come nel caso del processo LAST che utilizza acido clorosolfonico e produce acido cloridrico come scarto.

Il percorso verso la commercializzazione richiede quindi non solo un'ulteriore ottimizzazione della conduttività, ma anche una riduzione drastica dei costi di produzione e lo sviluppo di processi più sostenibili. La ricerca pubblicata 2026 su Science rappresenta un tassello importante sul fronte delle prestazioni elettriche, ma la sostituzione del rame nei cablaggi mainstream rimane una sfida ingegneristica e industriale che va ben oltre la chimica dei materiali. Nel frattempo, le applicazioni di nicchia ad alto valore aggiunto restano il banco di prova più realistico per questa tecnologia.

Impatto sui semiconduttori e sull'industria elettronica

C'è un altro fronte su cui i nanotubi di carbonio stanno guadagnando terreno: le strutture di interconnessione nei chip. La miniaturizzazione dei nodi tecnologici ha ridotto le dimensioni dei fili in rame nei processori a un livello in cui la resistività aumenta drasticamente a causa degli effetti di superficie e grain boundary. I CNT, grazie alla loro struttura monodimensionale e al trasporto balistico, mantengono buone proprietà conduttive anche a diametri nanometrici. Questa proprietà è al momento esplorata da realtà come TSMC, Intel e IBM per capire se sia possibile realizzare un'alternativa parziale o complementare al rame nei nodi sotto i 3 nm. Le novità evidenziate da Science potrebbero quindi avere implicazioni che vanno oltre il cablaggio macroscopico, aprendo un percorso anche verso interconnessioni di nuova generazione nei circuiti integrati.