Musk incassa un altro maxi contratto IA: 1 miliardo al mese da un cliente top secret

SpaceX ha chiuso un contratto di hosting AI da 1,11 miliardi di dollari al mese con un cliente anonimo: l'accordo, annunciato dal CFO Bret Johnsen, partirà a dicembre e porterà oltre 13 miliardi di ricavi ricorrenti annui

SpaceX ha firmato un nuovo contratto per l'affitto di potenza di calcolo dedicata all'intelligenza artificiale, del valore di 1,11 miliardi di dollari al mese. Ad annunciarlo è stato il direttore finanziario Bret Johnsen, salito sul palco della Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference: "Abbiamo chiuso un altro accordo di hosting, che si traduce in circa 1,11 miliardi di dollari al mese a partire dal 1° dicembre di quest'anno".

Sul nome del cliente, Johnsen non ha aggiunto una parola. L'azienda di Hawthorne ha scelto di mantenere l'accordo coperto da riservatezza, una prassi ormai comune nei contratti di calcolo su larga scala destinati all'addestramento o all'inferenza di modelli linguistici, dove la capacità disponibile vale quanto (se non più del) prezzo pattuito.

Il numero, da solo, porterà oltre 13 miliardi di dollari di ricavi ricorrenti annui (ARR) nelle casse della società. Johnsen lo ha citato come prova della solidità del percorso verso i 100 miliardi di dollari di ARR complessivo entro fine anno, un traguardo su cui ha dichiarato di avere "ancora più convinzione" rispetto a qualche mese fa.

Un portafoglio di clienti che pesa quanto un cloud provider

Il contratto si aggiunge a un elenco di intese già note. Anthropic si è impegnata a versare 1,25 miliardi di dollari al mese fino a maggio 2029, mentre Google paga 920 milioni al mese da giugno. Sommando le tre voci, SpaceX si ritrova un flusso di cassa da fornitore di infrastrutture IA paragonabile a quello di un cloud provider di fascia alta, pur restando nata come azienda di lanci spaziali e connettività satellitare.

La logica è quella di mettere a reddito i data center legati all'ecosistema di Elon Musk, in un momento in cui la domanda di calcolo per addestrare e far girare modelli linguistici resta superiore all'offerta disponibile sul mercato. Non è un caso che gli accordi resi pubblici finora coinvolgano proprio i laboratori più esposti sulla scala dei modelli, quelli con maggiore necessità di bloccare capacità futura a costi certi.

Non è detto che un fatturato costruito su una manciata di contratti pluriennali regga a lungo, soprattutto se le controparti dipendono a loro volta da capitali di rischio e da promesse di crescita non ancora verificate sul mercato. L'identità del nuovo cliente, se mai verrà resa nota, dirà molto: un laboratorio IA già affermato confermerebbe la corsa al collo di bottiglia del calcolo, un attore nuovo ridisegnerebbe gli equilibri di un settore dove poche aziende controllano la capacità disponibile.