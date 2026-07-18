Moonshot regala il modello open più grande di sempre: perché pagare Anthropic?

Il 16 luglio la startup cinese Moonshot AI ha annunciato Kimi K3, un modello linguistico open-weight da 2.800 miliardi di parametri che l'azienda presenta come il più grande a pesi aperti mai rilasciato. Al di là della dimensione, a muovere gli investitori è stato il confronto: sulla classifica indipendente di Arena.ai per lo sviluppo front-end, Kimi K3 ha superato i modelli chiusi di punta di OpenAI e Anthropic, offrendo capacità di frontiera a una frazione del loro prezzo.

C'è però un dettaglio non trascurabile: i pesi del modello non saranno scaricabili prima del 27 luglio. Per ora Moonshot ha pubblicato specifiche e punteggi, ma nessun ricercatore esterno può ancora confermare il conteggio dei parametri né riprodurre i benchmark. Le cifre che rendono Kimi K3 impressionante restano, al momento, quelle dichiarate dall'azienda.

Big news: Kimi-K3 by @Kimi_Moonshot is now #1 in the Frontend Code Arena with 1679 pts, surpassing Claude Fable 5.



This is a 17-place jump from Kimi-k2.6 (#18 -> #1).



In Frontend, Kimi-K3 ranked #1 in 6 of 7 domains: Brand & Marketing, Reference-Based Design, Data & Analytics, https://t.co/YDN3BufGkC pic.twitter.com/Oa6teaQnWp — Arena.ai (@arena) July 16, 2026

Sulla classifica alla cieca di Arena.ai per il front-end coding il modello è passato dalla diciassettesima posizione al primo posto, davanti a Claude Fable 5 e a GPT-5.6 Sol; nella classifica per i compiti testuali si colloca al nono posto, contro il trentottesimo del precedente Kimi K2.6. I test disponibili gli assegnano 77,8 su Program Bench e 93,5 su GPQA-Diamond, con un vantaggio sulla coppia statunitense in diverse prove di programmazione ma un ritardo sui compiti di ingegneria del software più impegnativi come FrontierSWE. Sui benchmark interni della stessa Moonshot, K3 si piazza subito dietro Fable 5 e GPT-5.6 Sol.

Un mixture-of-experts sparso da 2.800 miliardi di parametri

Sul piano architetturale K3 è un mixture-of-experts sparso: dei 2.800 miliardi di parametri complessivi ne attiva circa 50 miliardi per ogni token, instradando il calcolo attraverso 16 dei suoi 896 esperti. La finestra di contesto arriva a un milione di token e l'azienda dichiara un meccanismo, battezzato Kimi Delta Attention, che sugli input da un milione di token velocizza la decodifica fino a 6,3 volte, oltre a un'efficienza nello scaling circa 2,5 volte migliore rispetto al Kimi K2 dello scorso anno.

Le dimensioni, se confermate, collocherebbero il modello in una categoria a sé fra gli open. DeepSeek V4-Pro si ferma a 1.600 miliardi di parametri e lo stesso Kimi K2 a mille miliardi, mentre Grok 4.5 è stimato attorno ai 1.500 miliardi: K3 raddoppia dunque il più vicino concorrente aperto. Il modello è nativamente multimodale su testo e immagini, viene offerto tramite le app Kimi e un'API compatibile con l'SDK di OpenAI, e dovrebbe uscire con una licenza MIT modificata, di cui Moonshot non ha ancora confermato la formulazione definitiva.

L'arma più affilata resta il prezzo. Moonshot chiede 0,30 dollari per milione di token di input in cache e 15 dollari per milione di token di output, sotto le tariffe degli operatori USA e in linea con gli sconti aggressivi già praticati da DeepSeek. I modelli aperti costano in media sei volte meno di quelli proprietari, con prestazioni storicamente di poco inferiori: è proprio quel margine che si sta assottigliando.

La reazione dei mercati e la domanda sui modelli chiusi

L'annuncio è arrivato mentre una vasta ondata di vendite colpiva i titoli tecnologici e dei semiconduttori. Alcuni operatori, riferisce Bloomberg, hanno subito parlato di "momento Kimi", rievocando lo shock DeepSeek di inizio 2025. Il KOSPI sudcoreano ha ceduto oltre il 6 per cento, il Nikkei giapponese oltre il 4, il Nasdaq l'1,4 per cento, con Intel, Micron, AMD e Marvell in rosso.

Se l'IA capace sta diventando gratuita, le centinaia di miliardi investiti per costruirla potrebbero non ripagarsi. Gli hyperscaler viaggiano verso una spesa in infrastrutture di IA attorno ai 700 miliardi di dollari solo quest'anno, e l'economista di Apollo Torsten Sloek ha avvertito che uno sfasamento temporale fra questa spesa e i ricavi, sotto la pressione dei prezzi dei modelli cinesi e aperti, potrebbe spingere l'economia verso la recessione.

La questione che l'annuncio pone ai laboratori chiusi è stata riassunta Xiaoyin Qu, ex product manager senior di Meta oggi imprenditrice nell'IA: "Quando il miglior modello open-weight supera il miglior modello closed-source, come fa Anthropic a giustificare il prezzo di Fable? Perché mai qualcuno dovrebbe pagarlo?". E ancora, sul divario di valutazioni: "L'ultima raccolta di capitali di Kimi valuta l'azienda 20 miliardi di dollari, due mesi fa. Anthropic ne vale quasi mille, cinquanta volte tanto. Perché?".

Il confronto usa la valutazione di maggio: in quel mese Moonshot aveva raccolto 2 miliardi di dollari su una valutazione di 20, e starebbe ora chiudendo un nuovo round che la porterebbe attorno ai 30 miliardi, mentre smonta la propria struttura VIE in vista di una quotazione a Hong Kong.

Un modello che esiste non necessariamente equivale a imprese che lo adottano: fiducia, assistenza, sicurezza e integrazione restano dalla parte degli operatori affermati, e i laboratori USA, a differenza dell'era delle dot-com, sono solidamente in utile.

I laboratori cinesi continuano intanto a rilasciare modelli aperti, economici e vicini alla frontiera, e ogni annuncio erode la stessa premessa: che l'IA di punta debba per forza essere costosa e americana. Quanto Kimi K3 sposti davvero l'equilibrio si saprà il 27 luglio, quando i pesi passeranno dalla scheda tecnica a qualcosa che chiunque potrà scaricare e verificare di prima mano.