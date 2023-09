Missione Chandrayaan-3: il lander Vikram ha riacceso i motori, ora è in ''sleep-mode''

La missione indiana Chandrayaan-3 ha dimostrato ulteriormente come ISRO sia una nuova forza nel settore aerospaziale e della ricerca scientifica. Dopo l'atterraggio in una zona nelle vicinanze del Polo Sud della Luna avvenuto il 23 agosto, la missione sta volgendo al termine, almeno per il momento. In precedenza avevamo scritto di come il rover Pragyan sia stato messo in "sleep-mode" dopo aver scaricato tutti i dati scientifici dei due esperimenti di bordo.

Chandrayaan-3 Mission:

🇮🇳Vikram soft-landed on 🌖, again!



Vikram Lander exceeded its mission objectives. It successfully underwent a hop experiment.



On command, it fired the engines, elevated itself by about 40 cm as expected and landed safely at a distance of 30 – 40 cm away.… pic.twitter.com/T63t3MVUvI — ISRO (@isro) September 4, 2023

Ora anche il lander Vikram è entrato in "sleep-mode" mentre il Sole scende nella zona dell'atterraggio riducendo l'energia fornita ai pannelli solari e quindi alle batterie. Sia lander che rover hanno le batterie cariche ma non basteranno a tenerli attivi fino alla nuova alba, che avverrà intorno al 22 settembre. L'agenzia spaziale indiana aveva svolto in precedenza dei test che dimostravano come l'elettronica di bordo potesse resistere al freddo della notte lunare (non è presente alcuna unità di riscaldamento basata sul decadimento di isotopi radioattivi). La speranza è che, quando il Sole tornerà a illuminare quella zona sia il lander Vikram che il rover Pragyan possano risvegliarsi e inviare un segnale verso la Terra.

Il lander Vikram di Chandrayaan-3 è in "sleep-mode"

Il rover Pragyan si è mosso sulla superficie lunare percorrendo circa 100 metri prima di spegnersi (ma permettendo anche l'analisi del suolo lunare in quella zona). Il lander Vikram invece è stato tenuto attivo per un tempo maggiore, ma anche questo dispositivo è stato messo in "sleep-mode" nelle scorse ore regalando però un'ultima sorpresa.

Come spiegato da ISRO, il lander della missione Chandrayaan-3 ha eseguito una nuova accensione dei motori per fare un "salto" (o "hop") di circa 40 cm atterrando a poca distanza dalla zona originaria (a circa 30/40 cm). Questa dimostrazione è stata preceduta dal ritiro degli strumenti ChaSTE e ILSA e dalla rampa di discesa del lander. Questi sono stati poi riposizionati sul suolo lunare.

Secondo quanto riportato da ISRO, tutto ha funzionato correttamente e lo scopo è stato quello di avere dati ingegneristici utili per future missioni che punteranno a portare sulla Terra del suolo lunare. Questa operazione era già stata compiuta in precedenza dalla missione cinese Chang'e-5 e da missioni sovietiche negli anni '70. Per l'India invece sarebbe la prima volta.

Una volta completata l'operazione di soft-landing, alle 4:30 di oggi (ora italiana) il lander Vikram è entrato in "sleep-mode" non senza lasciarci con due nuove immagini delle fotocamere ingegneristiche e un nuovo video dell'atterraggio. Attualmente tutti gli strumenti di bordo (ChaSTE, RAMBHA-LP e ILSA) sono stati spenti mentre il ricevitore per lo scambio di dati con la Terra e il rover è stato mantenuto acceso.