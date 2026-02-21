Missione Artemis II diretta verso la Luna: a causa di un problema potrebbe essere posticipata ad aprile

Negli scorsi giorni l'agenzia spaziale statunitense sembrava aver concluso correttamente il Wet Dress Rehearsal (WDR) e si preparava al lancio della missione Artemis II diretta verso la Luna con quattro astronauti a bordo. Il WDR simula le procedure prima del lancio del razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) e della capsula Orion Integrity ed è fondamentale per rilevare problemi critici prima dell'effettivo decollo. Durante una conferenza stampa nel pomeriggio di ieri la NASA sembrava vicina a una possibile data di lancio fissata per il 7 marzo alle 2:29 (ora italiana) con backup l'8 marzo alle 2:57 o il 9 marzo alle 3:56.

Come accade con hardware che ha volato poco (lo Space Launch System e Orion sono stati impiegati solamente per la missione Artemis I) e soprattutto quando si sta tentando un'operazione che non veniva eseguita da decenni come riportare l'essere umano nello Spazio profondo, le problematiche che possono insorgere sono molte e non è ammesso alcun errore. Nelle scorse ore Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha annunciato che è stato riscontrato un problema nei sistemi integrati nel razzo e il razzo spaziale stesso e che questo potrebbe compromettere le tempistiche per il lancio della missione Artemis II.

La missione Artemis II potrebbe essere rinviata ad aprile

Stando alle informazioni disponibili, è stata rilevata un'interruzione nel flusso di elio che arriva allo stadio superiore di NASA SLS, chiamato ICPS o Interim Cryogenic Propulsion Stage. Le squadre stanno cercando di risolvere il problema anche se Isaacman ha indicato come possibile un rientro del razzo spaziale e della navicella spaziale al Vehicle Assembly Building (chiamato anche VAB) del Kennedy Space Center per le dovute verifiche e anche per permettere all'hardware di poter funzionare correttamente nel caso fosse necessario posticipare il lancio ulteriormente.

Come specificato dalla NASA, il flusso di elio è fondamentale per le procedure di lancio (serve per pressurizzare i serbatoi e per spurgare le linee di propellente per i motori con un gas inerte). Le squadre avevano installato delle pedane di supporto per l'accesso ai sistemi nelle scorse ore ma che non possono essere rimosse con vento forte (previsto per la giornata di domani in Florida).

Sia l'amministratore della NASA che il comunicato stampa ufficiale indicano che "questo avrà un impatto quasi sicuro sulla finestra di lancio di marzo. La NASA continuerà a fornire aggiornamenti". Se le finestre di marzo non dovessero essere più disponibili, le prime possibilità ad aprile per il lancio della missione Artemis II sono indicate per le 0:24 del 2 aprile, per le 2:00 del 4 aprile o le 2:53 del 5 aprile (orari italiani).

In un successivo aggiornamento tecnico da parte di Isaacman si legge che i serbatoi di elio hanno funzionato correttamente durante i due precedenti Wet Dress Rehearsal (WDR). Il problema si è verificato durante una procedura di routine per ripressurizzare e un problema simile era avvenuto durante la missione Artemis I.

Tra le ipotesi al vaglio degli ingegneri ci potrebbe essere un problema al filtro tra la sezione di terra e il razzo spaziale che si trova sul sistema di collegamento. Potrebbe anche trattarsi di un guasto al braccio di disconnessione rapida che aveva già mostrato in passato problemi simili. Non sono escluse anche valvole a bordo di NASA SLS anche se dopo la precedente missione erano stati presi provvedimenti per evitare il ripetersi di questo genere di guasti.

In tutti i casi per accedere ai sistemi bisognerà riportare Space Launch System all'interno del VAB e questo comprometterà la finestra di marzo facendo slittare il lancio ad aprile. Alcune novità dovrebbero essere condivise in una nuova conferenza che si terrà la prossima settimana per aggiornamenti più dettagliati.

Isaacman ha aggiunto in un post su X che "capisco che la gente sia delusa da questo sviluppo. Questa delusione è sentita soprattutto dal team della NASA, che ha lavorato instancabilmente per prepararsi a questa grande impresa. Durante gli anni '60, quando la NASA realizzò ciò che molti ritenevano impossibile, e che da allora non si è più ripetuto, ci furono molte battute d'arresto. Un esempio storico è che Neil Armstrong trascorse meno di 11 ore nello Spazio a bordo di Gemini 8 prima che la sua missione si interrompesse prematuramente a causa di un problema tecnico. Poco più di tre anni dopo, divenne il primo uomo a camminare sulla Luna".